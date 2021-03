100 let českého volejbalu: plánují se společenské akce a výstavy v galériích

Program je hodně nabitý! Oslavy budou totiž rozděleny do třech lokalit se čtyřmi vrcholy, kde se budou prolínat sportovní události. V Praze je to třeba mezinárodní beachvolejbalový turnaj Prague beach oepn 2* a Golden European League žen. V červnu je zase na programu prestižní J&T Ostrava beach open 4*, který bude také kvalifikačním turnajem na olympijské hry v Tokiu. V srpnu se pak odehraje Brno beach open 2* a vrcholem bude v září Mistrovství Evropy mužů v Ostravě, kde se uskuteční jedna skupina a další dvě kola play-off. A to samozřejmě s českým týmem.

„Atraktivní sportovní události a zároveň připomínání naší bohaté a úspěšné historie. Tenhle rok bude pro nás naprosto výjimečný,“ prohlásil Marek Pakosta o 100 let Českého volejbalu. Oficiální start obstará společenská událost, tedy výstava v Národním Muzeu. Vernisáž proběhne 6. května. „Zde budou moci návštěvníci vidět vývoj našeho sportu, specifické artefakty jako jsou medaile, dresy, míče, boty, sítě používané v minulosti. Výstava bude otevřena šest měsíců a v menším měřítku je naplánovaná také v Ostravě.“ „A vedle klasických výstav jsou připraveny i filmové záznamy, které budou vysílány v televizních pořadech,“ upřesnil předseda volejbalového svazu.

To ale není vše! Připravuje se také mobilní výstava, ve které bude zachycená každá dekáda – na 14 panelech se zachytí úspěchy a důležité volejbalové milníky. „Tato výstava bude putovat v několika vydáních po krajích České republiky a po významných sportovních akcích letošního roku. Máme ambici představit výstavu v Poslanecké sněmovně, na magistrátech, krajských úřadech a podobně,“ uvedl Marek Pakosta, který doufá, že koronavirová pandemie oslavy ovlivní co nejméně. „Jakékoliv plánování je logicky složitější a s větším rizikem. To, kde očekáváme nějaká omezení je především případná divácká účast. Může se dokonce stát, že sportovní akce proběhnou úplně bez diváků. To je něco, co nejsme schopni plně ovlivnit, ale pracujeme s různými scénáři.“

Reprezentační volejbalové týmy dosahovaly skvělých výsledků, muži byli dvojnásobnými mistry světa, dvojnásobnými olympijskými medailisty, ženy mistryněmi Evropy. Od devadesátých let se velice dynamicky rozvíjí nová forma – beachvolejbal. V tomto sportu má Česká republika od roku 1996 pravidelnou účast na OH.

100 let Českého volejbalu

Oficiální začátek: Vernisáž výstavy 100 let Českého volejbalu v Národním Muzeum (6. května)



Praha 27. – 30. 5. 2021

Prague beach open 2*, mezinárodní turnaj kategorie 2*

Golden European League – turnaj evropské ligy žen

Minivolejbal celostátní festival pro děti od 6 do 12 let

Paravolejbal představení volejbalu sedících

Veteráni - Mistrovství České republiky pro kategorie veteránů mužů a žen

Ostrava 2. – 6. 2021

J&T Ostrava beach open 4*, mezinárodní turnaj 4*, kvalifikace na OH Tokio 2021

Minivolejbal celostátní festival pro děti od 6 12 let

Para volejbal - představení volejbalu sedících

Brno 26. – 29. 8. 2021

Brno beach open 2* mezinárodní turnaj kategorie 2*

Minivolejbal celostátní festival minivolejbalu pro děti od 6 do 12 let

Para volejbal - představení volejbalu sedících

Ostrava 3. – 15. 9. 2021

Mistrovství Evropy mužů ve volejbale 2021

15 utkání ve skupině, 6 utkání playoff – čtyři zápasy osmifinále a dva zápasy čtvrtfinále

Minivolejbal celostátní festival pro děti od 6 12 let

Para volejbal představení volejbalu sedících