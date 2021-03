Karlovarsko připomíná stroj. Chceme ho rozhasit, plánuje trenér Lvů Pomr

Třicet let čekal mužský volejbalový tým z Prahy na účast v semifinále nejvyšší soutěže. Podařilo se to až letos Lvům. Svěřenci Tomáše Pomra přejeli ve čtvrtfinále Ústí 3:0 na zápasy a mohou se těšit na vítěze základní části – Karlovarsko. „Vary jsou silné, víme to. Několikrát v sezoně se ale ukázalo, že nám role, kdy nejsme pod tlakem, svědčí. Chceme ji maximálně využít. Budeme usilovat o postup, to je nad slunce jasné," uvedl kouč.