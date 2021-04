Janouch opět míří do Liberce. Teď chci loupit, usmívá se

Není jednoduché vyrovnat se s porážkou. Kapitán Lvů Jakub Janouch o tom ví své. Pražští volejbalisté v semifinále extraligy podlehli Karlovarsku 1:3, což reprezentační nahrávač těžce nesl. „Prohry dokonale zahojí až čas. Večer po posledním zápase jsem byl naštvaný a zklamaný,“ popisoval. „Ráno jsem se však probudil a měl chuť do další práce. Sezona pro nás ještě neskončila,“ připomněl sérii o bronz, v níž se jeho tým utká s Libercem.

Právě na severu Čech Janouch zažil nejkrásnější sportovní chvíle. V dresu Dukly slavil dva mistrovské tituly. „Každému hráči přeji, aby se mu to alespoň jednou v kariéře povedlo. Samozřejmě ne proti mně v sérii,“ žertoval. Ony ty cesty za zlatem nebyly vůbec jednoduché. „Na vyhraná play-off nikdy nezapomenu. Byli jsme pod tlakem, a když jsme pak zvedali pohár, dostavila se maximální euforie.“

Po druhé oslavě zamířil elitní nahrávač do bundesligového Friedrichshafenu. Domů se vracel před letošní sezonou, k překvapení všech však zamířil do Prahy. „Doufám, že mě v Liberci nikdo nebude brát jako nepřítele,“ poznamenal v lednu před duelem Lvů pod Ještědem. Jeho obavy se naštěstí nenaplnily. I tak šlo o emotivní chvíle. „Cítil jsem nostalgii a lehký diskomfort,“ přiznal Janouch. „Už jenom proto, že jsem mířil do jiné kabiny.“

Horší bylo, že Lvi prohráli 1:3, stejně jako předtím v Unyp areně. Dukla je jediným týmem extraligy, nad nímž Pražané letos nezvítězili. „Proto jsme nyní v pozici menšího outsidera. Liberec musí, my můžeme jenom získat, což je ideální pozice,“ hledal pozitiva. „Nastavit si správně hlavu bude nejdůležitější,“ zdůraznil nahrávač. Zásadní bude rovněž motivace. „Jsme hladoví po úspěchu. Spousta kluků od nás nemá žádnou extraligovou medaili. Můžeme posunout klubové milníky. Liberec hraje o titul každý rok, získal Český pohár. Nějaké uspokojení i zklamání tam asi proběhlo,“ přemítal Janouch.

Možná nejde jen o spekulace, ale o výsledek „špionáže“. Se slovenským smečařem Tomášem Kriškem si kapitán Lvů volá minimálně jednou týdně. „Pár slov o sérii padlo, ale spíše jsme řešili mimovolejbalové věci. Naše manželky se taky dobře znají, témat je vždycky spousta,“ sdělil Janouch. Nějaké informace však jistě má, stejně tak touhu uspět. „O Dukle nemohu říci špatné slovo. V Liberci se nám s paní moc líbilo. Teď chci ale loupit,“ doplnil se smíchem.

Série o bronzové medaile startuje na severu Čech v úterý od 18 hodin, poslední domácí zápas sezony sehrají Lvi v pátek ve stejný čas. V případě smírného stavu padne rozhodnutí v Liberci v pondělí 12. dubna. Úvodní hvizd je naplánovaný na 17.00.