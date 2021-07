Lev Smith se světových hvězd nezalekl. V Lize národů zářil

Nejlepší světoví volejbalisté si dali v červnu dostaveníčko v Rimini. Česko byste v osudí Ligy národů marně hledali, jeden borec z domácí extraligy však do severní části Itálie zamířil. Smečař pražských Lvů Luke Smith se v dresu australské reprezentace činil. Tři kola před koncem akce, kdy kvůli přírůstku do rodiny zamířil domů, byl jedenác-tým nejvíce bodujícím hráčem turnaje. „Jsem spokojený, že moje tělo obstálo v životní zkoušce – během 24 dnů jsem v našich dvanácti utkáních nastoupil do každého setu,“ usmíval se 30letý hráč, který společně s manželkou Lucií na narození druhé dcery stále čeká.