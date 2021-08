Budiž světlo. Volejbalisté vyvinuli tréninkovou technologii

On a moderní technologie si zkrátka tykají. „Jsem s nimi zadobře. Přece jen jsem vystudoval ČVUT,“ usmívá se Marek Šulc – veřejnosti více známý jako volejbalista. Právě propojení jeho milovaného sportu s digitálním světem věnuje volný čas. „Žijeme v 21. století, nemůžeme to ignorovat. Byla by škoda se bránit trendům a neposunout kvůli tomu svou výkonnost,“ zdůrazňuje smečař Unionu Waldviertel – bronzového týmu rakouské ligy.

V nezvyklé roli se poprvé představil loni, kdy společně s dalším vrcholovým hráčem Martinem Kopem a nadšencem kratochvíle nad vysokou sítí Dominikem Stasiowskim vytvořili mobilní aplikaci pro Český volejbalový svaz. „Chtěli jsme fanouškům usnadnit cestu k informacím,“ popisuje Šulc, jenž většinu kariéry strávil mezi pražskými Lvy. „Ohlasy byly dobré. Věříme, že vývoj neustane a budeme program neustále inovovat,“ přeje si.

Jedním projektem však pro 23letého mladíka nic nekončí. Šulc chce na české palubovky prosadit training lights – tréninková světla. „Na síť se umístí programovatelné led pásky, které se dají ovládat mobilem prostřednictvím Bluetooth,“ líčí. Trenér tak může na dálku a velmi jednoduše světla ovládat – navolí si vhodnou barvu, zvolí požadovanou frekvenci. „Hráči musejí reagovat na podměty, které jim světla dávají. Zrychluje a zlepšuje to jejich rozhodovací mechanismus. Simuluje se časový stres, stejně jako ve hře,“ objasňuje.

Šulc o training lights pouze nehovoří, vše má vyzkoušeno na sobě a rád o tom informuje na sociálních sítích. „Dostanu nahrávku a trenér mi v poslední chvíli blikne, kam mám míč umístit,“ vypravuje smečař. Nezdá se to, ale jde vážně o stres. Balon už je ve vzduchu a on stále netuší, jaké světlo se rozsvítí, a jakou barvu bude mít. „V mžiku musím provést zalívku, nebo dát ránu do diagonály,“ uvádí konkrétní případ. „Je třeba periferně sledovat, co se děje na síti. Místa, kde se během utkání formuje blok.“

Projekt je zatím na začátku, nadšení party okolo Šulce dává naději, že tomu tak dlouho nebude. „Už jsme vše vyzkoušeli na trénincích mužské a mládežnické reprezentace, s úspěchem. Komunikujeme s několika extraligovými trenéry, kteří naši iniciativu kvitují,“ vysvětluje hráč, jenž odhaduje masovější využití training lights, a to nejen ve volejbalu, v horizontu tří měsíců.

V té době bude dávno zpátky ve Zwettlu, kde hraje své zápasy Union Waldviertel. „Už loni jsme mysleli na vyšší než třetí příčku. Letos se chceme určitě posunout. Naším cílem je minimálně finále,“ slibuje fanouškům Šulc.