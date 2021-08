ME v plážovém volejbale: Hermannová s náhradní parťačkou postoupily do 1. kola

Barbora Hermannová s náhradní spoluhráčkou Marií Sárou Štochlovou na mistrovství Evropy v plážovém volejbale postoupily do 1. kola play off. Stačila jim k tomu výhra 2:1 na sety v úvodním zápase s Norkami Ingrid Lundeovou s Emilií Olimstadovou. V duelu o přímý postup do osmifinále pak stejným poměrem prohrály s Němkami Julií Sudeovou a Karlou Borgerovou. Naopak Michala Kvapilová a Martina Williams, jež také na rychlo zaskakuje, ve skupině první zápas prohrály a dnes večer se budou v turnaji zachraňovat.