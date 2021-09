Ovace, slzy i hrdost. Semifinále Čechům uteklo: Mrzí to, bylo to blízko

Padli, ale pět tisícovek fanoušků je vyprovázelo bouřlivým potleskem. Ve stoje. Čeští volejbalisté ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Ostravě nestačili na úřadující vicemistry Evropy ze Slovinska. Prohráli 0:3 (-21, -19, -25) a končí na osmém místě. Byli zklamaní, pevně věřili, že se po setnutí olympijských šampionů z Francie do bojů o medaile probijí. Na třetí nejlepší výsledek za posledních dvacet let ale mohou být právem hrdí.

Slovinci byli ve čtvrtfinále lepší. Předvedli daleko koncentrovanější a kompaktnější výkon než v zahajovacím duelu ve skupině, který Češi vyhráli 3:1.

„Nám paradoxně nevycházelo vůbec nic,“ měl jasno blokař Adam Zajíček. „Nešel nám příjem, nefungoval servis, aby naše obrana byla následně jednodušší. Bojovali jsme, co to šlo, ale dneska to nestačilo. Výkon, jaký jsme předvedli proti Francii, by asi stačil. Ale Slovinci nás od začátku mačkali a nebyla moc velká šance.“

Zajíček se při hodnocení neubránil dojetí, měl slzy na krajíčku. Bylo znát, že touha českého týmu prodrat se do bojů o medaile, byla obrovská. „Bylo to blízko, po Francii jsme si věřili,“ přitakal Zajíček. „Mrzí to. Tak blízko asi dlouho nebudeme. Nevíme, kdy se přiblížíme takovému možnému úspěchu. Chtěli jsme do semifinále, hodně jsme tomu obětovali... O to víc to bolí. Je to promrhaná šance. A taky mě mrzí, že jsme divákům nedopřáli další zážitek jako s Francií. A slzy? Já jsem znamením ryba, takže mě dojme všechno.“

Češi znovu do zápasu dali srdce. Řada výměn zvedala fanoušky z ochozů. Michal Finger nebo Milan Moník se třeba nezdráhali za zdánlivě ztraceným míčem vrhnout přes vysoké reklamní panely. Po hlavě, skončili v krkolomných pozicích vzhůru nohama. „V takových momentech člověk ani nepřemýšlí, prostě jde po balonu,“ ocenil bojovnost parťáků Jan Galabov. „Kdyby se tyhle balony povedly ubránit, tak to tým ohromně zvedá. Taková bojovnost je pro tým neocenitelná.“

Herní kvalita ovšem tentokrát byla na straně Slovinců. Ve všech setech. „První dva byli celou dobu tři čtyři bodíky před námi a to se strašně těžko hraje, když musíte soupeře pořád dotahovat,“ pokrčil rameny kapitán Jakub Janouch, který se na nahrávce střídal s Lubošem Bartůňkem. „I když udělali chybku, a že jich bylo minimálně, tak si to hned spravili. Všichni Slovinci zahráli výborně ve všech činnostech. Měli jsme šanci ve třetím setu, ale oni si pomohli střídáním a dobrým servisem. A my jsme koncovku nezvládli.“

Zklamaný byl i univerzál Jan Hadrava. „Nevím, jestli jsme se trošku namlsali tím, že jsme porazili olympijské vítěze a měli až moc velké očekávání,“ hledal slova po čtvrtfinále. „Mrzí nás to, na druhou stranu Slovinci předvedli světový volejbal. Bránili líp, podávali líp a přihrávali asi taky líp. Celkově to byl z jejich strany koncentrovaný výkon, pohlídali si to. Možná škoda koncovky třetího setu (Češi vedli 22:20), ale tahali jsme za kratší konec. Slovinci byli prostě lepší. Jen škoda, že jsme nepředvedli lepší volejbal. Moc jsme chtěli, ale ukázali nám, na čem ještě máme pracovat.“

Trenér Jiří Novák také uznal kvalitu soupeře. Osmé místo a turnaj hodnotí pozitivně. „Jsem rád, že si kluci osahali elitní týmy a že si také zjistili, kde musejí přidat. Doufám, že budou mít další chuť do práce.“ Co konkrétně jemu turnaj ukázal o síle české reprezentace? „Ukázal, že nám bohužel chybějí těžké zápasy, což nezměníme. Na druhou stranu, nám to ukázalo také to, že kluci, i když hrají v české lize, svou kvalitu mají. A jen musejí tvrdě pracovat, aby se dostali na nějaký evropský level.“