Lvi v rumunském lockdownu. Ven se nechystám, užiji si klid v hotelu, hlásí Janouch

Loni zazářili v Challenge Cupu – jediný set je dělil od finále. Letos na pražské Lvy čeká ještě větší výzva. Výborné výkony v evropském poháru číslo tři jim natolik vylepšily koeficient, že se představí v CEV Cupu. V cestě do osmifinále stojí Arcada Galati. A právě v sedmém největším městě Rumunska se Lvi momentálně nacházejí. Ve středu od 17 hodin SEČ tam rozehrají důležitou sérii. „Nevím přesně, co od soupeře čekat. Nemohu proto říct, s jakým výsledkem bych byl spokojený. Důležité bude předvést kvalitní výkon,“ líčí kapitán pražských volejbalistů Jakub Janouch.

V Rumunsku je kvůli špatné koronavirové situaci zavedený lockdown. Nebál jste se tam odletět?

Nebál. A ani přísnější opatření jsem nepocítil. Jen ti, co nejsou očkovaní, museli po příletu vyplnit určitý formulář. Valná většina naší výpravy ukázala jen certifikát, a šla.

Byla cesta hodně náročná?

Podle očekávání, všechno probíhalo dle plánu. Věděli jsme, že budeme na cestě téměř osm hodin. Vedle letadla jsme museli jet i autobusem. Bukurešť a Galati jsou velká města. Všechno tady je sice chudší než u nás, ale civilizované. Cesty jsou o něco více rozbité, není tu tolik dálnic, ale jinak nepociťuji zásadní rozdíl.

Máte nějaké cestovní rituály? Jak probíhají?

O rituálech bych přímo nemluvil. Poslouchám hudbu a snažím se mít zavřené oči. To neznamená, že bych spal. Pokud neležím, tak nezaberu. Jen tak relaxuji.

Cítil jste se hodně unavený, když jste dorazili do hotelu?

Tělo se nějakým způsobem ozvalo. Sice nevyvíjelo fyzicky náročnou činnost, ale cestování je pro ně i tak zátěž. Zase nemůžu říct, že bychom byli strhaní. Na hotel jsme přijeli po osmé hodině, hned jsme dostali večeři a šli jsme spát. Navíc jsme dorazili o den dříve, takže máme na vstřebání únavy o 24 hodin navíc. Cesta náš výkon určitě nepoznamená.

Musím se zeptat i na kvalitu hotelu a stravy. Je vše, jak má být?

Ubytování není sice luxusní, ale hotel je čistý. Chutná nám, vaří tu naprosto běžné evropské jídlo. Oběd byl i s polévkou, k večeři jsme dostali pěkný kus masa a brambory. Dobře se tu o nás starají. Na úrovni je i posilovna a hala.

Byli jste na procházce? Máte vůbec možnost vyjít ven?

Ptal jsem se na recepci. Pokud mám dobré informace, tak po 21 hodině neočkovaní nesmějí ven. V tu dobu se zavírají i obchody. Ono je to ale složitější a detailně jsem se o to nezajímal. Ven se stejně nechystám. Raději zůstanu na hotelu a užiji si klidu. To se mi doma se dvěma dětmi často nepovede. (směje se) Můžeme tu využívat služby maséra a připravovat se na utkání.

Co víte o soupeři?

Mají hodně vysoké střeďáky. Nahrávač Varů v předkole Ligy mistrů proti nim hrál nadlouho a oni měli problém se přemisťovat. O to se asi také pokusíme. Jinak máme klasická přání – kvalitním servisem je odtáhnout od sítě a pokračovat v dobrém bránění. To se nám teď v extralize daří na bloku i v poli.

S jakým výsledkem budete spokojený před odvetou?

Nevím přesně, co od soupeře čekat. Nemohu proto říct, s jakým výsledkem bych byl spokojený. Důležité bude předvést kvalitní výkon. Pokud ho podáme a prohrajeme, budeme vědět, že jsme do toho dali všechno. Na naší straně je drobná výhoda: důležitější zápas série se bude hrát 17. listopadu u nás doma.