Volejbalové reprezentace znají základní skupiny Zlaté evropské ligy

Koncem roku byly vylosovány základní skupiny Zlaté evropské ligy pro volejbalové reprezentační týmy mužů a žen. Jedna z nejprestižnějších evropských volejbalových soutěží začne na přelomu jara a léta. Cílem českých týmů je postup do Final Four, odkud vede cesta do Nations League – dřívější Světové ligy. Volejbalistky se v základní skupině utkají s Běloruskem, Chorvatskem a se Slovenskem. To volejbalisté nastoupí proti Belgii, Estonsku a Lotyšsku.

„Ženy mají svůj vrchol v příštím roce na mistrovství světa, které má prioritu. Pro muže je právě Zlatá evropská liga dobrou příležitostí potvrdit vzestupný trend po úspěšném letošním mistrovství Evropy,“ prohlásil Marek Pakosta, předseda volejbalového svazu.

V této sezoně muži nepostoupili ze základní skupiny Zlaté evropské ligy, naopak ženy se dostaly do Final Four, kde však skončily bez medaile. „Skupina není vůbec lehká. Se všemi reprezentacemi jsme se v nedávné minulosti setkali a známe se. Budeme se samozřejmě hlavně soustředit na sebe, na svůj výkon. Chceme být v co nejlepší formě na kvalifikaci na mistrovství Evropy a na světový šampionát. Tedy na soutěže, které nás příští rok čekají a které budou pro nás nejdůležitější,“ tvrdil Giannis Athanasopoulos, trenér reprezentačního výběru žen.

Pro volejbalisty bude představovat Zlatá evropská liga prioritní soutěž, na mistrovství světa se český tým nekvalifikoval. Naopak na evropském šampionátu v roce 2023 mají účast jistou. Proto bude dobrá příležitost zabudovat do týmu například nadějné juniory, kteří uspěli na evropských akcích a prosazovali se také na mistrovství světa. „V příštím roce máme vyrovnanou skupinu, ale určitě se budeme snažit postoupit do Final Four, pomalu vylepšovat ranking a budovat si lepší výchozí pozici do dalších mezinárodních měření,“ prohlásil Miloslav Javůrek, manažer volejbalových reprezentací.

Zlatá evropská liga se bude hrát od 25. května do 11. června. Případné Final Four se uskuteční 18. a 19. června. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit zápasy tak, aby se hrálo v jeden den a my jsme u této příležitosti mohli uspořádat festival v minivolejbale. Reprezentanti tak opět přijdou mezi ty nejmenší volejbalisty, kteří jim budou fandit,“ dodal Pakosta.