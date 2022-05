Obhájci zlomili prokletí a srovnali finále. Pomohl i risk bez nahrávače

První porážka celého play off přišla pro obhájce zlata právě na úvod finálové série a ke všemu v domácím prostředí. Volejbalisté Karlovarska se však dokázali rychle oklepat a na půdě Lvů Praha srovnali stav na 1:1. Byla to jejich premiérová výhra nad pražským soupeřem v celé sezoně.

V úvodu byli domácí lepší, ale západočeský celek zariskoval. Jiří Novák poslal do hry místo nahrávače Jakuba Ihnáta a s přispěním slovenského reprezentanta se hostům povedlo obrátit skóre. „Je těžké přijít ze střídačky, ale jsem strašně rád, že jsem pomohl k hrozně moc důležitému vítězství. Byli jsme dohodnutí, že když tam není nahrávač, budu nahrávat já,“ poznamenal Ihnát pro Českou televizi.

První set uzavřel dělovým servisem reprezentant Lukáš Vašina (25:23). Rozhodčí mu přitom nejdřív odpískali přešlap, ale videozáznam odhalil, že k porušení pravidel nedošlo. Druhý pokus skončil parádním esem a proměněným setbolem. Od té chvíle už měli hráči Karlovarska zápas pod kontrolou.

„Když ve finále venku vyhrajete 3:0, musíte být spokojený,“ pousmál se kouč Novák. Ve druhém setu povolil jeho tým soupeři 21 bodů, ve třetím dějství ještě o bod méně. „Zvládli jsme to technicky, plnili jsme taktické prvky. Víme, že Praha je v určitých herních činnostech silná, ale musíme ten souboj akceptovat,“ prohlásil Novák.

Jediným stinným momentem bylo zranění blokaře Vojtěcha Patočky, který si ve druhé sadě pochroumal kotník. „Možná jsme přišli o jednoho hráče. Nevím, jak to bude vypadat dál. Každopádně nám taková výhra určitě pomůže,“ hodnotil Novák.

Kouč pražského celku viděl příčiny prohry ve slabším servisu a obraně. „Měli jsme to těžké, hráli jsme pořád do plných, Vary nás výborně bránily. My jsme je naopak od druhého setu skoro vůbec nezatlačili,“ krčil rameny Tomáš Pomr.

„Prohráli jsme doma 0:3, což v play off bolí. Vary byly lepší, asi rozhodl první set,“ hlásil kapitán Lvů Jakub Janouch. Děkoval fanouškům v UNYP Areně. „Byli fantastičtí. Nemám jiných slov. My budeme bojovat dál,“ slíbil reprezentant Janouch.

Finálový duel číslo 3 se odehraje v úterý od 17.00 v Karlových Varech. Série se do Prahy opět vrátí v pátek 6. května.

Finále - 2. zápas:

Lvi Praha-Karlovarsko 0:3 (-23, -21, -20)

Rozhodčí: Grabovský, Činátl. Čas: 103 min. Diváci: 1626. Stav série: 1:1.

Lvi Praha: Nedeljkovič 9, Janouch 2, Smith 5, Todua 9, Mihaljovič 2, T. Kriško 6, libero Moník/Ježek - Van Dijk 9, Pljaseckij, Čech 6, McCarthy 1, Vodička, Toman. Trenér: Pomr.

Karlovarsko: Wiese 5, Patočka 2, Keemink 1, Vašina 15, Zajíček 8, Indra 14, libero Pfeffer - Kočka, Ihnát 7, Římal, Wilson 3. Trenér: Novák.

O 3. místo - 2. zápas:

Odolena Voda-České Budějovice 3:2 (21, -11, 17, -23, 12)

Nejvíce bodů: Hladík 14. Svoboda 9, Ščadilov a Carmody po 8 - Schouten 17, Licek 9, Michálek 5. Stav série: 1:1.