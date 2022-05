Jedna výhra od historického titulu. Lvi šokují, znovu uspěli venku

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápas: VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha • ČTK / Kubeš Slavomír

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápas: VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha • ČTK / Kubeš Slavomír

Karta se rychle obrátila. Lvi Praha po sobotní prohře 0:3 odpověděli na půdě Karlovarska stejným způsobem a zvítězili ve třech setech. Ujali se vedení 2:1 na zápasy a k vysněnému extraligovému titulu už jim chybí poslední výhra.

„Ovládli jsme tolik zápasů. Měli jsme sérii s Budějovicemi, pak jsme vyhráli těžký zápas ve Varech. V sobotu jsme byli trochu emocionálně prázdní, vyfouklí. Ale teď je to zpátky a zase vítězíme,“ radoval se blokař Lvů Alex Nedeljkovič.

Karlovarsko sice v úvodní sadě vedlo, na straně hostů zářil zejména nažhavený Nizozemec Kay van Dijk. Přestože Lvi zahráli sedm zkažených servisů, dostali se k setbolu, který využili po nevydařeném útoku domácího Marca Wilsona (23:25).

„Dlouho jsme vedli v prvním setu, hrál se výborný volejbal z obou stran. Ale nedohrajeme to na dvě ztráty a pak byla Praha prostě lepší. Řekl bych, že ve všem,“ komentoval kouč Karlovarska Jiří Novák pro Českou televizi.

Od druhé sady se hra jeho týmu rozpadla. Hru Pražanů skvěle režíroval Jakub Janouch a jeho kolegové precizně získávali bod za bodem. „Je to pro nás super vítězství. Hodně to ovlivnil první set, kdy jsme byli tři body pozadu, ale otočili jej. Pak jsme hráli s obrovským entuziasmem,“ pochvaloval si český reprezentant.

Na straně Karlovarska, které se musí obejít bez zraněného blokaře Vojtěcha Patočky, bylo k vidění několik velmi bojovných výměn, obhájci extraligového titulu však rozjeté Lvy nedokázali vykolejit. „Máme na hřišti dobrou energii, všichni bojujeme za každý míč. Ve finále je důležité ubránit každý balon a na každý sáhnout,“ upozornil Nedeljkovič na dobrou obranu Lvů.

Domácím navíc tolik nefungovala hlavní zbraň v podobně dělového podání. „Naopak my jsme je tlačili servisem. Dnešní volejbal je takový, servis se musí tlačit, jinak to nejde,“ přikyvoval Srb Nedeljkovič.

„Zápas byl z naší strany skvěle takticky zvládnutý. Musím klukům poděkovat, byli jsme stoprocentně koncentrovaní. Věděli jsme, co chceme hrát a vydrželi jsme to celý zápas,“ pochvaloval si nadšený kouč Pražanů Tomáš Pomr.

Karlovarsko teď musí zkusit odvrátit první mečbol, aby si vybojovalo rozhodující zápas na domácí palubovce. „Hlava hraje hodně. My si to znovu rozebereme a pokusíme se v dalším zápase být disciplinovanější, protože v tomhle směru to bylo špatné,“ vyhlížel kouč Novák pokračování série.

Naopak Lvi budou chtít v pátek večer oslavit první titul pro Prahu ve volejbalové extralize mužů po dlouhých 30 letech. „Budu se těšit na atmosféru. Nesmíme se dívat, jestli vedeme v sérii, nebo kolikátý je to zápas. Musíme do toho vstoupit znovu poctivě, koncentrovaně a zodpovědně,“ prohlásil kouč Pomr.

„Je zvláštní, že v sérii vyhrává hostující tým. My to budeme chtít prolomit,“ slíbil kapitán Pražanů Janouch. Utkání v UNYP Aréně začne v 19.10.

Play off volejbalové extraligy mužů:

Finále - 3. zápas:

Karlovarsko - Lvi Praha 0:3 (-23, -18, -21)

Rozhodčí: Rychlík, Spáčil. Čas: 89 min. Diváci: 1178. Stav série: 1:2.

Sestavy a body:

Karlovarsko: Zajíček 2, Indra 13, Ihnát 10, Wilson 7, Keemink 1, Vašina 8, libero Pfeffer - Kočka, Římal, Wiese 1. Trenér: Novák.

Lvi Praha: Janouch 2, Smith 13, Todua 7, Van Dijk 10, T. Kriško 16, Nedeljkovič 9, libero Moník - Toman, Pljaseckij, McCarthy. Trenér: Pomr.

O 3. místo - 3. zápas:

České Budějovice - Odolena Voda 3:0 (14, 15, 17)

Nejvíce bodů: Schouten 14, Stoljovič a Licek po 11 - Chevaliér 6, Hladík, Ščadilov, Svoboda a Horák po 5. Konečný stav série: 2:1.