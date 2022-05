Prokletí druhých míst prolomeno! Volejbalistka Mlejnková slaví ve Francii titul

Volejbalistka Michaela Mlejnková vybojovala svůj premiérový ligový titul. Ve francouzské lize s týmem Le Cannet porazila ve finále ASPTT Mulhouse v nejkratším možném čase třech zápasů. Pro tým, ale také pro sebe získala premiérový ligový titul. „Ani nedokážu popsat slovy, jak moc to pro mě znamená. Konečně mám zlato z ligy,“ radovala se reprezentační volejbalistka, která předtím skončila čtyřikrát druhá s pražským Olympem, čtyřikrát obsadila celkové druhé místo v bundeslize se Stuttgartem a jednou také v Polsku v Rzeszówu. To s Le Cannet získala letos také francouzský pohár.

Potvrdila, že prožívá své nejlepší volejbalové období. Vždyť Mlejnková byla nejlépe hodnocená smečařka francouzské ligy a její jméno se zařadilo do ideální sestavy soutěže po základní části. Dařilo se jí také ve finále. V něm v prvním zápase získala pro Le Cannet 18 bodů, ve druhém 17 a ve večerním sobotním duelu 10 bodů. ASPTT Mulhouse nepomohla ani návštěva skoro 4000 diváků, v sérii nevyhráli ani jednou.

„Klíčové bylo, že jsme se v důležitých momentech nevzdali a všichni společně tahali za jeden konec. Celý náš tým byl vyrovnaný a každý kdo přisel do hřiště pomohl. To byl ten největší rozdíl oproti soupeřům,“ prohlásila Mlejnková. „Je to skvělý úspěch získat double v letošní sezoně.“

Zároveň si tím česká smečařka splnila jeden velký sen – získat ligový titul. K tomu měla většinou vždycky hodně blízko, ale finálové série její tým nezvládl a skončila těsně pod vrcholem. Vždyť devětkrát byla celkově druhá! „Tohle mi přesně problesklo hlavou po posledním míči – prokletí druhých míst je konečně prolomeno. Moc to pro mě znamená,“ dodala Mlejnková. „Upřímně už ani nevím, kolikrát jsem skončila druhá. Opravdu hodněkrát. Tomu už je ale konec.“

V neděli už probíhaly oslavy, ty pořádné jí ještě čekají. Zároveň Mlejnková ví, kde bude hrát v příštím sezonu. V Le Cannet nezůstane. „Čeká mě další skvělá výzva v mé kariéře. Přesouvám se do turecké Ankary, kde budu hrát za klub Sigorta Shop,“ prohlásila Mlejnková, která má zkušenosti také s polskou ligou. V Turecku doposud nehrála. V letošní sezoně jí ještě čeká mistrovství světa, kam se český tým probojoval. „Reprezentovat Česko je pro mě vždy čest, takže i na další sezónu v nároďáku se moc těším.“