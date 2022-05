Perušič v Ostravě „zkoušel“ dámský dres, Schweiner propagoval basketbal

Elitní plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner přijeli do Ostravy dobře naladění. V neděli si zatrénovali s olympijskými vítězi Andersem Molem a Christianem Sorumem z Norska a dnes oficiálně představili své ambice pro turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro (25.- 29. května), který je poprvé zařazen do nejvyšší úrovně světové série. Perušič pak v dobrém rozmaru zkoušel vršek dámského dresu. „V tom budeme hrát?“ Jeho parťák David Schweiner to s úsměvem odmítal. I když. Sám šel proti proudu, měl na sobě tričko s basketbalovým košem.

„My nejsme úplně nejorganizovanější tým, takže jsem vzal první tričko a vyšlo to na basketbalový koš,“ usmíval se Schweiner. „Tím ukazuje úctu a lásku i k jiným sportům...“ dodal pohotově Perušič.

Co jste vypozorovali z tréninku s olympijskými vítězi?

Schweiner: „Olympijští vítězové na tom jsou překvapivě docela dobře. (usmívá se) Posledních čtyři pět let dokazují, že jsou opravdu nejlepší. Nechci snižovat jejich kvality, ale určitě tady budou i ostatní týmy, které se budou ucházet o titul, tuto sezonu je to nesmírně vyrovnané. I týmy, které postoupí z kvalifikace, mohou vyhrát turnaj. Adeptů na titul tady bude víc.“

Budete mezi nimi?

Schweiner: „Budeme se o to snažit. A budeme bojovat!“

I vám to prý na tréninku šlo. Jaká je vaše aktuální pohoda a forma?

Perušič: „Myslím, že naše aktuální pohoda, forma by mohla být lepší. Poslední dobou nás trápily nějaké zdravotní problémy, které by sice neměly nějak výrazně narušit hru jako takovou, ale mohou se projevit v tom, že nemáme natrénováno, jak bychom si před takhle důležitým turnajem představovali. Na druhou stranu, je to domácí turnaj, každý rok je tady fantastická atmosféra, nám se tady daří. Takže doufám, že to nebude znát a uhrajeme dobrý výsledek jako v předchozích třech ročnících.“

Co říct k soupeřům, které potkáte ve skupině?

Perušič: „Italové Carambula a Rossi, to je tým s hodně specifickým stylem hry. Mají ji hodně založenou na dobré technické vybavenosti, na spoustě různých variant útoků, signálů, poměrně rychlé hře a dobrém systému obrany. Zejména blokař, přestože somatotypem nepatří k největším, blokuje velmi dobře a vždy jsem s ním byl v problémech. Doufám, že doma to tak nebude.“

Schweiner: „Brazilci Renato a Vitor Felipe se dali dohromady během minulého roku, ani jeden není vyloženě blokař a druhý vyloženě polař. Ale střídají se, mají poměrně vyrovnanou hru. Jak na ztrátě, tak v obraně. Tlačí na servisu, nedělají příliš chyb. V této sezoně už uhráli několik dobrých výsledků. Tuším, že dokonce hráli o medaile na prvním turnaji v Mexiku (skončili čtvrtí na turnaji stejné kategorie jako je Ostrava). Jsem zvědavý, s čím přijde náš trenér Andrea (Tomatis). S jakou taktikou přijde a jak ji dokážeme splnit.

Perušič: „Třetího soupeře zatím neznáme, postoupí z kvalifikace.“

Jak pokračují vaše studia na vysokých školách?

Schweiner (Vysoká škola ekonomická): „Zbývá dokončit diplomku...“

Perušič (právnická fakulta Univerzity Karlovy): „Diplomku jsem teď s velkou slávou odevzdal. Asi to nebude práce, která vstoupí do dějin, ale odevzdal jsem ji a teď ji budu muset obhájit.“

Schweiner: „Já mám tu svou ještě rozepsanou, ještě mi kousek chybí.“

Perušič: „Dva roky už si říkáme, že končíme, ale nějak nám to nejde...“

Schweiner: Ale pomalu už to směřujeme k cíli.“

Perušič: „V zimě jsme oba udělali státnice, takže teď obhájit diplomky.“

Schweiner: „Říkali jsme, že chceme studium dokončit v zimě. Ale neřekli jsme, v které...“

Perušič: „I tak se ale hlásím na další studium, chci studovat historii se zaměřením na mezinárodní vztahy na Filozofické fakultě. Hlásím se ale jen na navazující dvouleté studium po bakaláři. Aby mě vzali, potřebuji titul z právnické fakulty. Když neobhájím diplomku, tak to nepůjde.“

