Ukrajinky v české lize. Změní volejbal, titul získat nemohou

Nejlepší ženský ukrajinský tým SC Prometej Dnipro bude hrát českou volejbalovou extraligu. Ta se kvůli tomu pro letošní sezonu rozšíří na jedenáct týmů. Ukrajinky absolvují základní a nadstavbovou část. Do play off, kde se bude rozhodovat o mistryních České republiky, už nezasáhnou. Zařazení ukrajinských mistryň do nejvyšší české klubové soutěže je součástí dlouhodobé pomoci Českého volejbalového svazu ukrajinskému volejbalu po únorové invazi ruských vojsk.