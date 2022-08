Lvi se připravují již s hvězdnou posilou. Tlak si nepřipouštím, říká Schouten

V polovině dvouměsíční přípravy se nacházejí pražští Lvi. V kádru volejbalových vicemistrů se pomalu zabydluje i největší letní posila Casey Schouten. Téměř dvoumetrový kanadský reprezentant přišel do klubu se skvělou vizitkou. V sezoně 2019/20 se stal nejvíce bodujícím hráčem německé bundesligy, poslední dvě strávil v Jihostroji České Budějovice, kde přispěl k zisku stříbrné a bronzové medaile a radoval se i ze zisku domácího poháru. Na tyto úspěchy chce v Praze navázat. „Máme velmi silné mužstvo, které ve mně probouzí optimismus. Těším se na to, co je před námi,“ usmívá se 28letý univerzál.

Hrál jste ve Finsku, Německu a Česku. Kde se vám žilo nejlépe?

„To se těžko srovnává. Mám spousty zážitků ze všech zemí. Ve Finsku mě zaujala příroda, v Německu se mi zamlouval pohodlný život ve městě a v Česku lidé. Jsou velmi přátelští a mojí povaze nejbližší.“

Český humor vám taky sedí?

„Na tréninku se smějeme pořád. A pokud něčemu nerozumím, kluci mi to hned ochotně přeloží.“

Jak jste na tom s jazykem po dvou letech pobytu?

„Čeština je náročná. Naučit se ji je složitý proces. Chci se učit. Teď jsem na takové úrovni, že rozumím zhruba dvaceti procentům toho, o čem je řeč.“

Když se ohlédneme za vašimi angažmá. Ve které zemi se hrál nejlepší volejbal?

„V Německu. Na druhou stranu tam byly na top úrovni jen tři týmy. V tom vidím výhodu extraligy, úroveň špičky je sice malinko nižší, ale je daleko širší. Proto jsem také odešel do Českých Budějovic, kde jsem viděl větší šanci zlepšovat se.“

Do Prahy jste přestoupil i kvůli partnerce, která má v metropoli větší šanci získat zajímavou práci. Už se jí to podařilo?

„To se teprve uvidí. Do Prahy dorazí o víkendu a příští týden na ni čekají pracovní pohovory. Mám pocit, že vše jde směrem, který si oba přejeme.“

Vy jste se už zabydlel?

„Bez problémů. Celý život se stěhuji, tedy se změnami prostředí nemám žádné problémy. Bydlel jsem v malých městech i v Berlíně. V Praze mě nic výrazně nepřekvapilo. Vím, že je krásná, až dorazí přítelkyně, pořádně si ji prohlédneme.“

Co jste říkal na zázemí klubu? Je srovnatelné s Jihostrojem?

„Ano, nebo o trochu lepší. Jediný rozdíl je v tom, že v Budějovicích slouží hala jen volejbalu. Takže trénujeme v různé časy. Na to si ovšem rychle zvyknete a jde vážně o drobnost.“

Hned první den přípravy jste si sáhli na balony. Zažil jste to někde?

„Ne, ale bylo to moc příjemné. Stejně tak je neobvyklý styl kondičního trenéra Petra Růžičky. Rozvíjí všechny části našeho těla. Podobné cvičení jsem nezažil. Každým dnem cítím, jak se dostávám do formy.“

Ve Lvech budete prvním univerzálem, což s sebou nese tlak. Připouštíte si jej?

„Jsem od přírody optimista, tlak si nepřipouštím. Volejbal není tenis, jde o týmový sport. Každý v něm má svou roli. Jsem připravený tu svou nejlépe naplnit.“

Záda vám bude „krýt“ český talent David Kollátor. Co na něj říkáte?

„Souhlasím, že je velmi talentovaný. Vycházíme spolu skvěle. Budu rád, pokud mu v jeho vývoji trochu pomohu.“

Co očekáváte od sezony?

„Vítězství. Co jiného?“