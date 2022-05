Lvi chtějí být nejlepší a to mě láká, říká hvězdná posila Schouten

V pražském klubu Schouten podepsal kontrakt na jeden rok a myslí na nejvyšší příčky. „Chceme hrát do samotného konce sezony a ukázat svou sílu v Poháru CEV,“ hlásil z dovolené v rodném Winnipegu.

Casey, proč jste se rozhodl opustit Jihostroj?

„Kvůli přítelkyni. Praha jí nabízí daleko lepší možnosti pro nalezení práce. V Českých Budějovicích narážela na jazykovou bariéru. Na Jihostroj budu vzpomínat v dobrém, ale hrál jsem v něm už dvě sezony a cítil, že potřebuji změnu.“

Měl jste i další nabídky?

„Ano, měl jsem poměrně dost nabídek z Česka a byl o mě zájem i z Řecka. K jednání ovšem nedošlo, jelikož jsem podepsal Lvům.“

Proč jste přijal jejich nabídku?

„Přiměl mě celkový pohled na klub a jeho fungování. Líbilo se mi jeho týmové pojetí volejbalu. Navíc jsem znal osobně některé kluky a rozuměl jsem si s nimi. Praha je kosmopolitní město. O tom, že znamená šanci pro mou přítelkyni, už jsem mluvil.“

Hrála v příchodu roli i osoba krajana Fynna McCarthyho, jenž nastupuje za Lvy?

„Větší roli hrála před Fynnovým podpisem smlouvy v Praze. Tehdy se mi ozval a ptal se na poměry v Česku. Napsal jsem mu, že je správné, aby se přidal ke Lvům. Je symbolické, že se k němu po roce připojuji i já.“

Znáte se dobře?

„S Fynnem jsme hráli několik let v národním týmu a jsme přátelé. Vždycky mě ohromovala jeho pracovní morálka. O klubu a kamarádství mezi kluky mluvil v superlativech. Do takového prostředí se musíte těšit.“

Co vás čeká během léta? V nominaci kanadské reprezentace nefigurujete

„Rozhodl jsem se zaměřit na novou sezonu. Chci na ni co nejlépe připravit své tělo a odpočinout si. Budu v provincii Manitoba, která je plná jezer a chat. O víkendech budeme cestovat za přáteli nebo za rodinou a trávit s nimi čas venku. Těším se, že navštívím svou sestru ve Vancouveru. A taky si tam zahraji plážový volejbal.“

Co očekáváte od spolupráce se Lvy?

„Nové výzvy i to, že je naplníme. Lvi chtějí být nejlepší v Česku, a to mě také láká.“