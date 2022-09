Lvi pod koučem z Argentiny? Velká škola, má svůj rukopis, líčí kapitán

V minulé sezoně sahali po senzačním zlatu, nakonec padli ve struhujícím finále s obhájcem titulu Karlovarskem.

„Dokázali jsme, že jsme klub, který chce hrát o medaile a že to umíme. Vybojovali jsme stříbro s většinou hráčů ze zahraničí, ale v dalších letech chceme, aby se prosadili naši odchovanci, naši mladíci,“ nastínil vize předseda klubu Tomáš Janeček.

Teď stojí Lvi Praha na startu nového extraligového ročníku. Na soupisce mají šest cizinců a navíc argentinského kouče.

„Není to pro české kluby úplně obvyklé. Pro českou soutěž to bude něco jiného,“ upozornil kapitán Jakub Janouch. Oficiálním jazykem se v týmu stala angličtina. To ale není jediné, na co si hráči zvykají.

„Změnilo se toho v mých očích hodně. Juan má svůj rukopis. Od začátku jsem tušil, že pro nás hráče i pro vedení to bude škola a dostaneme úplně jiný pohled na volejbal. Hodně dbá na to, abychom dodržovali taktické pokyny, hlavně v obraně. V tom je na nás pes a to je správně. Pevná obrana bude klíč v zápasech,“ prohlásil nahrávač Janouch.

Slovenský smečař Tomáš Kriško kouče Barrila dobře zná ze svého působení v argentinské lize, kde nastupoval za klub UNTREF Vóley. V té době Barrial vedl Libertad Burgi Vóley. „Hráli jsme proti nim strašně moc zápasů, oni hráli i Copa Libertadores proti top brazilským týmům a vůbec se neztratili. Jeho rukopis v klubu byl fakt silný a doufám, že se to podaří přenést i sem,“ přál si Kriško.

V generálce na domácí sezonu skončili Lvi druzí na turnaji ve francouzském Chaumontu, kde hrály týmy z Ligy mistrů. „Poslední víkend jsme hráli na vysoké volejbalové úrovni. Ty výhry byly důležité pro naše sebevědomí. Porazili jsme Chaumont, který je jedním z nejlepších týmů v Evropě,“ ocenil kouč Barrial.

Extraligovou sezonu Lvi zahájí v neděli proti Odoleně Vodě a od startu soutěže se budou chtít držet v popředí tabulky. Svátkem bude listopadový dvojzápas v CEV Cupu proti italské Piacenze.

„Jdeme postupnými kroky. První cíl bude nahnat lidi zase do haly. Když jsem tady začínal, lidi se dali spočítat skoro na jedné ruce. A při posledním finále už byla hala natřískaná,“ vyzdvihl kapitán Janouch.

„Samozřejmě znám cíle, které určil prezident. Znovu postoupit do finále a pokusit se ho vyhrát,“ neskrýval kouč Barrial. „Věřím, že budeme hrát velmi dobrý volejbal,“ dodal odhodlaně 54letý expert.