Další prohra na MS. Češky trápily favoritky, ale šance na postup zmizela

Po středeční porážce s Argentinou, která byla pro český tým osudná v boji o postupové čtvrté místo, trenér Jannis Athanasopulos pozměnil základní sestavu. Na smeči nastoupila místo kapitánky Andrey Kossányiové prostějovská Petra Faltínová. "Dozvěděla jsem se to chvíli před zápasem, kdy jsme se rozsmečovávaly. Důvod mi nikdo neřekl. Možná ten důvod byl, aby si odpočinula," řekla Faltínová po zápase v nahrávce pro média. Na liberu tentokrát hrála Veronika Dostálová místo Daniely Digrinové.

Asijský tým vstoupil do zápasu razantně a rychle vedl 4:0. Český celek se pak chytil a předváděl odvážný volejbal. "Šly jsme do toho zápasu s čistou hlavou, Chtěly jsme zahrát dobrý sport. Myslím si, že se to podařilo," řekla České televizi smečařka Michaela Mlejnková.

Od druhé sady bylo utkání absolutně vyrovnané. V útoku na obhájkyně bronzových medailí Číňanky platily zejména univerzálka Gabriela Orvošová, která nasbírala 20 bodů, a blokařka Pavlína Šimáňová. V čínském dresu se v rozhodujících chvílích činila více než dvoumetrová blokařka Jüan Sin-jüe. Druhá sada dospěla do vyrovnané koncovky, ale od stavu 22:22 bodovaly Číňanky třikrát za sebou. Poslední dva míče patřily jejich kapitánce Jüan Sin-Jüe. Ta nejprve sklepla příliš dlouhý příjem od Mlejnkové a pak zablokovala Faltínovou.

Také třetí sada byla vyrovnaná. České volejbalistky v ní s přispěním několika čínských chyb v útoku vedly 16:12, jenže favoritky se dotáhly a rozhodovalo se v závěru. České hráčky odvrátily dva mečboly, ale k setbolu se znovu nedostaly a Číňanky při třetím mečbolu zápas ukončily. "Škoda, že jsme to aspoň v jedné koncovce nedotáhly do vítězného konce. Tam se ukázala síla Číňanek," litovala Dostálová. Trenér Athanasopulos výkon svých svěřenkyň ocenil. "Rozhodly velmi, velmi malé detaily. Myslím, že to byl dobrý boj. Hráli jsme dobrý volejbal," řekl.

Zatímco Čína ani ve čtvrtém zápase na mistrovství světa neztratila set, české volejbalistky stále mají na kontě jen uhrané sady proti Brazílii a Argentině. S Kolumbií se utkají v sobotu od 18 hodin.

Bude to duel o páté místo ve skupině. Na něm jsou aktuálně s jedním bodem Kolumbijky, které v jihoamerickém derby s Argentinou vedly 2:1 na sety. Další dvě sady ale prohrály a stejně jako Česko už nemohou postoupit do osmifinálové skupiny. České volejbalistky mají rovněž dva vyhrané sety, ale posbíraly je ve dvou zápasech, takže na první bod do tabulky ještě čekají.

Skupina D:

Čína - Česko 3:0 (19, 22, 25)

Rozhodčí: Sokolová (Pol.), Mjoiová (Jap.).

Sestavy a body:

Čína: Kung Siang-jü 6, Wang Jün-lu 10, Jüan Sin-jüe 17, Tiao Lin-jü 1, Li Jing-jing 22, Wang Jüan-jüan 10, libero Wang Meng-ťie - Jie Ťin. Trenér: Cchaj Pin.

Česko: Faltínová 7, Koulisani 4, Orvošová 20, Mlejnková 6, Šimáňová 10, Valková, libero Dostálová - Hodanová 1, Pavlíková, Bajusz. Trenér: Athanasapulos.

Brazílie - Japonsko 1:3

Kolumbie - Argentina 2:3