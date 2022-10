Šlágr rozhodl Schouten. Volejbalista, kterého si hned všimnete, ocenil olympionik

Dva roky řádil Casey Schouten v dresu budějovického Jihostroje. V pondělí nastoupil proti svému bývalému klubu poprvé v roli soupeře. Nervozitu nechal univerzál Lvů patrně v kabině, na palubovce Unyp areny totiž doslova exceloval a sedmnácti body přispěl k vítězství Pražanů 3:0. „Zápas jsem zásadně neprožíval. Rozhodně jsem nebyl nervózní. Každou výměnu jsem si užíval,“ líčil 28letý Kanaďan, jenž po klání převzal z rukou patrona – olympionika Josefa Dostála – cenu pro nejlepšího hráče utkání. „Samozřejmě mě to těší. Sám bych ale volil naše střeďáky, nebo nahrávače Kubu Janoucha,“ mínil člen čtvrtého týmu extraligy.

I když mu během rozhovoru vesele svítily oči, dle svého naturelu odpovídal stručně. „Začali jsme pomaleji, postupně jsme se rozehráli a šli jsme si pro výhru,“ okomentoval vývoj střetnutí, ve kterém hosté kladli největší odpor v prvním setu. V něm vedli až čtyřbodovým rozdílem a ztratili ho v samotné koncovce 23:25. Kdo mohl za drama? Dle Schoutena právě on. „Musím do utkání rychleji naskočit a být stále agresivní. Taková je moje hra a jedině tak mohu týmu pomoci,“ zdůraznil.

Po dotazu, zda se s Jihočechy hecoval, dlouho mlčel. „To nechám za zavřenými dveřmi,“ sdělil a rozhovořil se o tom, jak se těší na volný den, který hodlá věnovat lenošení u televize. V ní ovšem poběží záznam duelu s Jihostrojem. „Pořádně si ho zanalyzuji, chci najít všechny svoje nedostatky,“ popisoval. Ve středu začnou Lvi znovu trénovat a jejich snažení vyvrcholí v neděli, kdy se od 16 hodin utkají v Unyp areně s Ostravou. Té se letos nedaří, oba své duely prohrála. „To nic neznamená. Nesmíme ji podcenit,“ burcoval Schouten. „Je třeba držet nízký počet chyb a pracovat stále na servisu,“ zakončil autor čtyř es.

Televizní klání nabídlo skvělý sport. A hvězdného patrona. Rychlostní kanoista Josef Dostál se může pochlubit čtyřmi olympijskými medailemi a pěti tituly mistra světa. Také volejbal mu není cizí. Maminka Eva Emingerová hrávala za reprezentaci a sestry Anna a Magdalena dosáhly na úspěchy v beach i snow volejbalu. „Výborně jsem se bavil,“ neskrýval Dostál, který se na hru díval optikou své disciplíny. „Plná koncentrace kajakáře trvá 3,5 minuty, kluků dvě hodiny. To obdivuji,“ vyložil. Stejně tak ho nakazilo pozitivní myšlení Lvů. „Každý set začali vlažněji. Poté prokázali obrovskou bojovnost. I já si musím říkat, přestože mi soupeři dávají na budku, v cíli je předjedu,“ uvedl.

Držitele ceny pro nejlepšího hráče odhadl dopředu. „Casey má bezvadné podání. V útoku byl dominantní. Je to volejbalista, kterého si hned všimnete,“ vysvětloval patron. Pokud snad na hřišti něčemu nerozuměl, zeptal se sester, jež mu dělaly společnost. „Pravidla samozřejmě znám, ale občas mi poradily. Hlavně při challenges. Nevěděl jsem, kolik jich je a co mohou posoudit,“ prozradil. Anna a Magdalena měly postřehů pochopitelně více. „Hlavně mi říkaly, který hráč se jim líbí. Jsou to ale holky, všechny posuzovaly podle vzhledu,“ dodal se smíchem Dostál.