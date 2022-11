Máma na hřišti! Češky čeká premiéra, Nausch Sluková i s „mimčem“

Obě za sebou mají zajímavý příběh. Markéta Nausch Sluková se vrací po mateřské dovolené, Helena Havelková, někdejší elitní šestková volejbalistka, se rozhodla ve čtyřiatřiceti letech přesedlat na plážový volejbal. Společně utvořily sportovní pár, který si zítra poprvé vyzkouší, jak jim to bude klapat na oficiálním turnaji. „Už se těším, děláme velké pokroky,“ uvedla Nausch Sluková, která na turnaj do Kapského Města dorazila i s čtyřměsíční dcerou.

Poté, co se stálice světové beachvolejbalové scény Markéta Nausch Sluková loni rozloučila s bývalou parťačkou Barborou Hermannovou, se jí naskytla možnost vytvořit tým s hráčkou šestkového volejbalu Helenou Havelkovou. Ta po úspěšné kariéře zatoužila po nových výzvách a rozhodla se, že zkusí zabojovat o účast na olympijských hrách v plážovém volejbale. Slovo dalo slovo a nový beachvolejbalový pár byl na světě.

„Když jsem se rozhodovala, jestli vyměním šestkový volejbal za plážový, tak jsem do toho chtěla jít s tou nejlepší. Tajně jsem doufala, že se jednou spojím s Maki. Jsem hrozně ráda, že se to povedlo. Na tréninku k ní mám obrovský respekt, protože vůbec není poznat, že spí daleko míň než já a stará se o čtyřměsíční mimčo…,“ chválila parťačku Havelková.

Společně začaly trénovat na začátku srpna, tedy asi měsíc a půl poté, co se Markétě Nausch Slukové narodila dcera Maya. Po třech měsících přípravy je nyní čeká i první společný test – zítra rozehrají turnaj Elite 16 v Kapském Městě. Do Jihoafrické republiky odlétaly jako náhradnice pro kvalifikaci, ale nakonec se díky odhlášení několika týmů dostaly přímo do hlavní soutěže.

Parťačky Nausch Slukové Kristýna Hoidarová Kolocová 2005-2015 Barbora Hermannová 2015-2021 Helena Havelková od 2022

„Jsme z toho trošku v šoku. Ještě to tady zpracováváme,“ poznamenala Havelková „Jsme si obě moc dobře vědomy, že ještě nejsme tam, kde bychom chtěly být. Hrozně ale potřebujeme hrát. Každá máme svůj úkol, s kterým se musíme poprat. Já jako šestková hráčka, která nikdy nehrála beachvolejbalový turnaj, potřebuju sbírat zkušenosti a zažít turnajový tlak. Maki zase po čtyřech měsících, co se jí narodila Maya, trénuje naplno a potřebuje se dostat do herního rytmu,“ popsala aktuální formu páru.

Do turnajového kolotoče naskočily už po několika měsících spolupráce také proto, aby nasbíraly co nejvíc bodů do světového žebříčku. Vzhledem k mateřské pauze Nausch Slukové a nulovým beachvolejbalovým zkušenostem Havelkové jich mají pomálu. „Hlavně jsme nechtěly, aby se nám stalo to, že v únoru už budeme stoprocentně připravené a nebudeme schopné se do žádné kvalifikace dostat. Letos ty počty byly omezené,“ vysvětlila Nausch Sluková, jejíž manžel Simon nový pár trénuje.

Společně do Jihoafrické republiky s týmem dorazila i čtyřměsíční Maya, která podle české reprezentantky s cestováním do vzdálené destinace neměla problém. „Návrat na písek s Mayou je úplně něco jiného. Je to o dost logisticky komplikovanější. Nechtěli jsme ji nechávat doma, takže cestuje s námi. Musíme všechno plánovat dopředu a mít s sebou někoho na hlídání,“ líčila Nausch Sluková. „Je to něco jiného, ale takhle jsme si to nastavili a chtěli do toho jít. Maya si to ale užívá, je to spokojené miminko a já jsem schopná pořádně makat. Jsem moc ráda, že si to takhle sedlo.“