Bravo, Češi hrají fér. Zapírat a přísahat na členy rodiny? Chceme jít příkladem

„S Davidem se v tomto snažíme jít příkladem,“ měl jasno Ondřej Perušič. „Zejména na úrovni, co se nacházíme my. Máme určitou odpovědnost i za to, co předáváme mladším generacím. Když někdo vidí svůj idol, nebo oblíbeného hráče, který za každou cenu zapírá jasnou teč? Nebo přísahá na různé členy rodiny, že míč byl určitě v autu a on byl půlkou na čáře? To není úplně správné.“

I proto se čeští reprezentanti sporné míče snaží přiznávat. Není to u nich ojedinělé gesto, které by vytáhli pouze za rozhodnutého stavu. „Máme nějaké kamarádské vztahy, tak se to snažíme hlásit. Ale není to samozřejmě běžná věc na Tour, to bych lhal. Ale byl bych rád, kdyby byla,“ má jasno Perušič.

V plážovém volejbalu se elektronická kontrola, takzvané jestřábí oko, využívá pouze na olympiádě a na mistrovství světa. Jinak ne. Na turnajích mají hráči možnost se ozvat, požádat hlavního rozhodčího o kontrolu. V tomto případě sudí z umpiru slézat nemusel. A Čechům za gesto zatleskal.

„Dolů nemusel, ale těžko říct, jak by to pak vyhodnotil, protože se velmi často dočkáme překvapivých rozhodnutí,“ pousmál se Perušič. „Už jsme to viděli i tady. Tohle je pro nás automatické. Jasně, každý chce vyhrát. Ale vyhrát za cenu toho, že budeš dělat nefér gesta a nepůjdeš příkladem, se nevyplatí.“

Stejného názoru je i David Schweiner. „Ten míč byl stejně dobrý. Bylo to fér, nikomu jsme nedali nic navíc.“ Jeho parťák souhlasně přikyvoval. „Když si soupeř výhru zaslouží a bude hrát líp, je to fér a neuděláme s tím nic.“

Čeští reprezentanti zvládli i dramatickou koncovku druhého setu. Odvraceli v ní postupně čtyři setboly soupeřů. „No, dobře nám v tu chvíli nebylo,“ popisoval Perušič. „Věděli jsme, že kdyby zápas došel do tie-breaku, byl by extrémně těžký. Ve druhém setu se totiž hodně zlepšili. Jsou zkušení, a když jim dáte šanci, dokážou ji využít. O to důležitější je, že jsme trpělivě ztrátovali a nakonec proměnili dvě příležitosti, co se nám naskytly.“