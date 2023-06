Mr. Skyball české mladíky unikátem nepřekvapil. A vrátil se ke klasice

Mr. Skyball je zpět. Italský volejbalista Adrian Carambula na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro opět baví diváky netradičními servisy. Levačkou napálí roztočený míč vysoko do vzduchu a ten se pak z nebe snáší na soupeřovu polovinu hodně nepředvídatelně. Divoké servisy tentokrát krotili čeští mladíci Kryštof Jan Oliva (18) a Tadeáš Trousil (21). A vedli si skvěle. Uhráli všechny čtyři Carambulovy „nebeské“ servisy, jeden pustili do autu. Sami se blýskli pěti esy a Ital se pod tlakem vrátil ke klasice. Nechybělo moc a mladí Češi překvapili. Padli po boji 0:2 (-20, -18), od vítězů je nakonec dělilo jen pět míčů.

Carambolovy divočiny krotili Češi v ostrém zápase vůbec poprvé. „Ještě jsme proti němu nehráli,“ potvrdil Tadeáš Trousil. „A je třeba říct, že když si to zkoušíme třeba na trénincích, není to takové, co dělá on. Jeho rány jsou dvakrát vyšší a ještě je tak roztočí, že balon dělá ve vzduchu divy.“

Parťák souhlasně přikyvoval. „Unikátní, na tohle podání se ani nedá připravit,“ doplnil Oliva. „Tohle si člověk musí zažít. Takže jsme rádi, že máme tuhle zkušenost a třeba budeme příště připravení ještě víc a posune nás to k vítězství.“

Carambula míč v prvním setu k nebi poslal pětkrát. Jeden šel do autu, čtyři Češi v klidu přijali a dostali do hry. „Pořád je to vysoký balon, takže teoreticky by s tím neměl být takový problém, ale bylo to hodně dané i tím, že tentokrát tolik nefoukalo,“ mínil Trousil. „Jak začne foukat, padá vám to na hlavu, na záda a je to fakt nepříjemné.“

Před rokem na turnaji proti Carambulovi hráli Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. A říkali, že si vysoký servis sami na tréninku občas vyzkoušejí. „Se střídavými úspěchy,“ smál se Perušič. „David si to před rokem zkoušel na Varenské při rozcvičce a málem zabil našeho soupeře z Brazílie. A to byl na kurtu, který byl za námi a ještě vlevo. Na takové podání bychom potřebovali kurt všude okolo sebe, abychom ho mohli dávat dlouhodoběji.“

Schweiner s úsměvěm přikývnul. „Řekněme, že naše procento úspěšnosti je poměrně nízké. Co se týče třeba jen trefení areálu...,“ dodal.

Oliva s Trousilem s elitním českým párem trénují. Mají i společného kouče Andreu Tomatise. „Tahle zkušenost je skvělá, zároveň zdravá, pořád jsme kamarádi,“ těší Trousila. „A na trenéry si také nemůžeme stěžovat. Jsou přísní, ale zároveň kamarádi, atmosféra je skvělá.“

To potvrzuje i Oliva. „Kluci mají obrovský přehled a Andrea neskutečné zkušenosti. Za mě je to asi nejlepší trenér na Tour a my máme štěstí, že můžeme pod ním trénovat a zlepšovat se. Děkujeme moc.“

Motivací je pro ně i dotahování se na Perušiče se Schweinerem. „Porazit kluky, co byli i jedničky na světě, se vždycky hodí,“ usmál se Trousil. „Tohle si jednou připsat do „sívíčka“ by bylo super. Na tréninku se nám občas podaří vyhrát nějaké cvičení, ale v zápase ještě ne. Třeba to jednou přijde.“