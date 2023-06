Funí víc než já, všechno na Agathu! Hermannová se po dramatu smála

„Krásný zápas,“ pochvalovala si Barbora Hermannová. „Diváci, jak jsem tak slyšela kolem stavu 12:15 v prvním setu, už moc nevěřili.“ Lehké skepse si všimla i Marie-Sára Štochlová: „To je pravda, ale pak se do toho znovu s námi zapojili.“

Za stavu 14:17 si Češky vzaly oddechový čas. „Není dohráno!“ burcovaly se na lavičce. „Řekly jsme si, že jedeme. Že ještě není konec,“ popisovala Hermannová. „Pořád jsme holky a už jsme zažily, že i takové skóre se otočilo v náš neprospěch. Řekly jsme si, že do toho dáme sto procent a každý balon budeme mířit na Agathu, která se trochu trápila. Funěla víc než já,“ zasmála se. „Naštěstí to na hřišti Maruška uřvala i za mě.“

Agatha s Rebeccou patří k nejzkušenějším hráčkám na okruhu. Každá má za sebou hromady úspěchů. Devětatřicetiletá Agatha je mistryní světa z roku 2015 a má stříbro z olympiády v Riu. Rebecca třikrát vyhrála sérii Pro Tour. Spolu však hrají poprvé.

„Agatha měla nějaké problémy s kolenem, plus se vrací po těhotenství,“ doplnila Hermannová. „Neměly odehrané žádné zápasy, takže jsme nedělaly ani extra taktiku, protože jsme neměly z čeho. To nám možná trochu umožnilo dát do hry víc kreativity. Ale i taktické pokyny jsme od Sebastiana (trenér Sebastian Menegozzo) dostaly. Občas zafungovaly,“ zasmála se.

Obě Češky velmi dobře podávaly. Rozdaly několik es nebo přímých bodů z podání. I v klíčových momentech. „Já Brazilky neznám tak dobře jako Bára, ale nepřišlo mi, že by nebyly sehrané,“ uvažovala Marie-Sára Štochlová. „Spíš, že Agatha opravdu ještě potřebuje nějaký čas, aby se zkonsolidovala a byla stoprocentní. Já proti ní zrovna tady v Ostravě hrála už dvakrát a je na ní vidět, že ještě potřebuje chvíli, aby to byla znovu stoprocentní Agatha.“