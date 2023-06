Argentinec si prodlužuje sezonu u české reprezentace: Práce na světové úrovni

V tuto chvíli si mohl užívat rodinného života i krás rodné Argentiny. Dardo Muller, asistent trenéra a statistik pražského volejbalového klubu Lvi Praha, si však protáhl mistrovskou sezonu ve prospěch české reprezentace. „Je to skvělá příležitost, jak pracovat na světové úrovni. Přináší mi to mnoho výzev, které mě jistě posunou v mé kariéře,“ líčí brzy třicetiletý kouč. O víkendu tak mohl být u oslav postupu do Final Four zlaté Evropské ligy mužů.

Dardo, neuvažoval jste o tom, že budete po náročné sezoně zakončené ziskem titulu v létě spíše odpočívat?

„V žádném případě, jsem mladý a cítím, že mám pro tuto výzvu spoustu energie.“

Ve Lvech stojíte po boku dlouholetého parťáka Juana Manuela Barriala, u reprezentace pomáháte kouči Jiřímu Novákovi. Má každý z nich svůj styl?

„Určitě, oba mají jiný styl práce a trénování. Velcí trenéři ale nakonec dělají podobné věci a úplně všichni sledují stejný cíl – vítězit.“

V čem se nejvíce liší práce statistika v klubu a v národním týmu?

„Největší rozdíl vidím v tom, že s reprezentací trávíme daleko více času mimo domov. To ale není podstatné. Všichni děláme maximum pro to, abychom dosáhli na co nejlepší výsledek ve zlaté Evropské lize a byli výborně připraveni na mistrovství Evropy, které nás čeká ve druhé půlce reprezentační sezony.“

Poté se přesunete ke Lvům. S jakými pocity?

„Jako domů. Od začátků jsem se v klubu cítil velmi dobře. Juan v jednom z rozhovorů řekl, že nám lidé otevřeli svá srdce. To podepisuji.“

Opravdu vám v Česku nic nechybí?

„Samozřejmě rodina, přátelé, jídlo… Naštěstí mám u sebe nejlepšího parťáka, svou manželku.“

V příští sezoně nastoupíte se Lvy do tří soutěží včetně Ligy mistrů. Co od nového ročníku čekáte?

„Především se moc těším a věřím, že co nejvíce zúročíme zkušenosti. Čeká nás tolik soutěží, sezona pro nás bude mnohem těžší. Doufám, že ji zvládneme a ve všech dojdeme pořádně daleko.“