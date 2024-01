Lvi v play off Ligy mistrů budou muset otáčet. Máme šanci, věří kapitán

Lvi Praha v odvetě play off Ligy mistrů budou mít co dohánět • VK Lvi Praha

Tři těsné koncovky setů nezvládli Lvi Praha a úvodní zápas play off Ligy mistrů na palubovce Las Palmas ztratili 0:3. Čeští volejbaloví šampioni budou o postup do čtvrtfinále bojovat příští středu na domácí půdě, kde musejí zvítězit 3:0 nebo 3:1 a následně zvládnout i zlatý set. „Pořád máme doma velkou šanci to odčinit a sérii otočit,“ věří kapitán Jakub Janouch.