Historický večer! Lvi slaví postup v LM: Něco speciálního, víc než titul

Historický večer pro český volejbal. Lvi Praha v závěrečném utkání základní skupiny porazili Arcadu Galati 3:0 a postoupili do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Český tým skončil s desetibodovým ziskem na druhém místě tabulky za italskou Civitanovou, za sebou nechal belgický Maaseik i středečního soupeře z Rumunska. „Je to neskutečné, něco speciálního. Možná je to víc než titul, ukápla i nějaká ta slza,“ hlásil kapitán Jakub Janouch.