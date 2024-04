Nadějná dvojčata (18) vyřadila Maki! Zabojují o Paříž: Nečekaly jsme to

Osmnáctiletá dvojčata Kateřina a Anna Pavelkovy si na domácím kvalifikačním turnaji v Pelhřimově udržely šanci na postup na OH v Paříži. V rozhodujícím zápase sestry až ve zlatém setu porazily Markétu Naush Slukovou a Karin Žolnerčíkovou a postoupily na první kolo Nations Cupu do tureckého Balikeseru. Odtud může vést cesta na olympiádu.

Kvalifikační turnaj v Pelhřimově dospěl až do závěrečného zápasu o všechno. Nausch Sluková s Žolnerčíkovou musely zvítězit nad sestrami Pavelkovými, aby si vynutily zlatý set. To se jim díky výhře 2:1 povedlo. V rozhodující sadě ale dvojčata téměř pořád vedle a vítězstvím 15:12 ovládla nominační turnaj a postoupila do Nations Cupu v Turecku, kde doplní nejlepší český pár - Barboru Hermannovou s Marii-Sárou Štochlovou.

„Na český nominační turnaj jsme jely s tím, že nemáme absolutně co ztratit. Jely jsme si zahrát super zápasy proti kvalitním českým týmům. Takže naše hodnocení je naprosto skvělé,” líčila Kateřina Pavelková.

„Celý turnaj jsme si fakt užily. Rozhodně jsme nečekaly, že to dopadne tak, jak to dopadlo. Už se těšíme, že se ukážeme na Nations Cupu, na kterém určitě získáme další zkušenosti,” řekla Anna Pavelková.

Sestry si tak v Pelhřimově zajistily místenku na kvalifikační turnaj Nations Cup na úkor Kylie Neuschaeferové s Andreou Lorenzovou a také zkušené olympioničky Markéty Nausch-Slukové, která hrála českou kvalifikaci společně s Karin Žolnerčíkovou.

„Zlatý set pro sebe rozhodla dvojčata odvážnou, útočnou a agresivní hrou, na které dlouhodobě pracujeme. Je to pro mě velké zadostiučinění, protože nejsme tým, který má podporu od Českého volejbalového svazu,” uvedl Aleš Nečesaný z klubu SVBC.

Pavelkovy si díky skvělému úspěchu v domácím kvalifikačním turnaji zajistily nominaci i na mistrovství Evropy do 20 i 22 let. Dosavadní vrchol letošního roku ale přijde pro české naděje 17. května v Turecku, kde se dvojčata poměří s elitní evropskou dospělou konkurencí. Ve skupině B Nations Cupu narazí Češky na Finsko, Řecko, Dánsko, Severní Irsko a domácí Turecko.