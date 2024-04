Jihostroj krok od titulu! Nebojme se vyhrát, burcuje tým Sedláček

Jihostroj proti vítězům základní části navázal na úspěch z Prahy a díky skvělé obraně vlétl do zápasu vedením 10:2. Lvům nepomohlo ani dvojstřídání, kdy místo univerzála Caseyho Schoutena a nahrávače Jakuba Janoucha přišli David Kollátor a Stefan Thiel.

V úvodu druhého setu se Lvi poprvé dostali do vedení, ale nevydrželo jim dlouho. Domácí pokračovali v jízdě. Útokem drtili Pražany, kteří marně hledali odpověď – ve druhé sadě uhráli pouze 18 bodů.

V úvodu třetího setu Lvi zlepšili servis i útok, ale na rozjeté domácí volejbalisty to nestačilo. Jihočeši pod taktovkou nahrávače Eduarda Carísia útočili ve velkém stylu, celkově měli v této sadě šedesátiprocentní úspěšnost útoku. Vyhráli ji o devět bodů a přiblížili se triumfu v extralize volejbalistů.

Papírové předpoklady zatím neplatí. Jihostroj může oplatit Lvům loňskou finálovou porážku, má v sérii tři mečboly.

„Já bych si za tým strašně přál, abychom se nebáli vyhrát. Na začátku série jsme byli outsideři, Pražáci byli favorité, teď je to přesně naopak, tak doufám, že se nezalekneme. Musíme absolutně zapomenout, že jsme vyhráli, a začít odznova,“ řekl domácí blokař Sedláček.

Naopak nahrávači Lvů Thielovi do řeči nebylo.

„Je těžké najít slova. Budějovice hrály dobře. My jsme nenašli servis, oni měli dobrou obranu. Budeme bojovat v UNYP Aréně, abychom se sem vrátili. To je jediné, na co myslím,“ uvedl.

Kouč Lvů Juan Manuel Barrial uznal, že Jihočechy zastihlo finále ve skvělé formě. „Teď musíme bojovat jinak, protože doma je šance znovu se vrátit do finále a narušit jejich sebevědomí. Protože to je teď na vrcholu,“ poznamenal.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 2. zápas:

České Budějovice - Lvi Praha 3:0 (20, 18, 16)

Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Čas: 88 min. Diváci: 2500 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

České Budějovice: Luengas 11, Okolič 9, Van Schie 23, Balabanov 6, Sedláček 7, Carísio 1, libero Kovařík - Leština. Trenér: Kowal.

Lvi: Madsen 4, McCarthy 7, Schouten 2, Čech 6, Crer 5, Janouch, libero Moník/Tláskal - Kollátor 9, Thiel, Estrada 7, Vodička 3. Trenér: Barrial.

Baráž - 4. zápas:

Dobřichovice - Ústí nad Labem 0:3 (-19, -23, -21), stav série 2:2.

Další program finále:

23. 4., 17:00: Lvi Praha - Č. Budějovice

případně:

25. 4., 18:00: Č. Budějovice - Lvi Praha

27. 4., 17:00: Lvi Praha - Č. Budějovice