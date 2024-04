Jihostroj ve finále zaskočil obhájce. Koukneme se do svědomí, burcuje Moník

Jihostroji ve středu večer skvěle fungovala přihrávka a Michael Kovařík byl za svůj výkon zaslouženě oceněn nejlepším hráčem zápasu. „Je to pro mě velká čest, nikdy jsem takové ocenění nedostal. Krásný pocit,“ hlásilo libero Jihočechů. „Kromě třetího setu jsme hráli výborně.“

Domácí favorit nezachytil začátek, za stavu 0:2 dokázal jen snížit a přišel tak o vítěznou sérii v dosti nepříjemný moment.

„Nešlo nám vůbec nic, vše bylo špatně. První set jsme zvládli na příjmu, ale nechali jsme se zablokovat, mířili do autu… Nedali jsme servis po celou dobu zápasu,“ litoval Milan Moník.

Získaný set Lvy nenakopl k výrazně lepšímu výkonu, problém byl hlavně v útoku. „Kollátor to nemůže utáhnout celé a bohužel mu tentokrát na útoku nepomohl,“ řeklo libero pražského celku a ocenilo výkon mladého českého univerzála, který zaznamenal 12 bodů. Na straně vítězů nejvíce bodoval Ignacio Luengas (18).

Úvodní finále extraligy mělo skvělou kulisu, většina diváků nakonec odcházela zklamaná.

„Fanoušci byli skvělí, o to víc mě mrzí, že jsme předvedli, co jsme předvedli. Ale je to první zápas, loni jsme taky úvodní finále prohráli. Doufám, že se všichni koukneme do svědomí, co jsme udělali špatně, jestli jsme do toho šli na sto procent… Chvílemi mi to od nás přišlo profesorské. Prohra snad přišla ještě včas a nastartuje nás,“ vyhlížel Moník k pokračování finálové série.

„Teď jsme tady měli kotel fanoušků, kteří přijeli autobusem. Strašně moc se těším do Budějovic, bude to show,“ usmál se Kovařík.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 1. zápas:

Lvi Praha - České Budějovice 1:3 (-20, -23, 21, -21)

Rozhodčí: Krtička, Buchar. Čas: 135 min.

Lvi: McCarthy 6, Schouten 11, Čech 5, Crer 9, Janouch 2, Madsen 4, libero Moník/Tláskal - Kollátor 12, Thiel, Estrada 15, Vodička 3. Trenér: Barrial.

České Budějovice: Luengas 18, Okolič 10, Van Schie 15, Balabanov 11, Sedláček 9, Carísio 4, libero Kovařík - Ondrovič, Leština, Emmer, Velát. Trenér: Kowal.

Další program finále

Č. Budějovice – Lvi Praha 20. 4., 18.00

Lvi Praha – Č. Budějovice 23. 4., 17.00

případně:

Č. Budějovice – Lvi Praha 25. 4., 18.00

Lvi Praha – Č. Budějovice 27. 4., 17.00