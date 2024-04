Startuje volejbalové finále. Očekávání? Peklo na tribunách, vyhrocená série

Českobudějovický odchovanec Martin Tibitanzl, jenž v dresu Jihostroje získal dvě extraligové medaile, loni slavil titul jako Lev. Sám už neřeší, že by mohl nastoupit proti mateřskému klubu.

„Žena fandí mně, ale teď jsme si volali s taťkou a já vlastně nevím, jestli stojí na straně Budějovic, nebo Lvů,“ směje se blokař pražského celku.

Rodina Michaela Kovaříka to má s rozhodováním o něco jednodušší, do Prahy se přistěhovala. „Táta je původem Moravák a maminka Slovenka. Dobře vědí, komu fandit,“ líčí libero Jihostroje.

Souboj bude reprízou loňského finále, v němž Pražané uspěli 3:1 na zápasy.

„Série tím dostane nový náboj,“ nepochybuje Tibitanzl. „Máme o motivaci navíc,“ potvrzuje Kovařík.

Letos se oba celky utkaly třikrát a po všech utkáních se radovali úřadující šampioni.

„Teď to bude jiná soutěž. Musíme na ně vlítnout a ukázat jim, co umíme,“ burcuje blokař pražského celku.

„Komplex ze Lvů v žádném případě nemáme. Ve vzájemných zápasech jsme měli lepší i horší momenty. Pokaždé nás srazily drobné chyby. Těch se musíme vyvarovat a půjde to,“ míní libero Jihočechů.

Především v Českém poháru to na palubovce vřelo. V závěru vzduchem létaly žluté i červené karty. „K takovému pošťuchování už nedojde. K hecování ano, ale že by to dospělo až do takového extrému, to si nemyslím. Potřebujeme šetřit síly a ne se s někým po utkání prát,“ líčí Tibitanzl. „Série bude hodně vyhrocená,“ nepochybuje Kovařík.

„Všichni chtějí vyhrávat a na takové zápasy trénují celý rok. Šanci na titul nechce nikdo pustit. Bude to až na hranu,“ slibuje.

Favoritem jsou Lvi, kteří letos postoupili do osmifinále Ligy mistrů, ovládli základní část extraligy a vyřazovacími boji prošli bez jediné porážky.

„Mají skvělý kádr, hrají stabilně výborně. V play off ovšem nepotkali top tým. V tom by měla být naše výhoda, nebudou tak rozjetí, jako my,“ myslí si libero z Českých Budějovic.

Jihostroj skončil po 26. kolech nejvyšší soutěže až čtvrtý, ale na cestě do finále zabral a vyřadil domácí špičku Karlovarsko a Kladno.

„Typické Budějky, prostě si šly za tím. Mají výborný tým sestavený hlavně s cizinců. A jejich univerzál je prostě divočák,“ oceňuje blokař Pražanů.

„Hlavně je nesmíme podcenit. Sezona je dlouhá, potřebujeme vydržet v hlavě a v tlaku na soupeře. Samozřejmě věřím, že vyhrajeme, ale netroufnu si tipovat, jestli ve třech nebo pěti zápasech,“ vysvětluje Tibitanzl.

„Soustředíme se na první utkání. Pak budeme hrát doma a naši fanoušci jsou nejlepší v republice,“ spřádá plány Kovařík.

„Atmosféra v Budějovicích je vždycky skvělá, ale v Unypu je od semifinále prostě peklo. Přijde plná hala a všichni řvou. Bude to boj,“ zakončuje blokař.

Program finále

Lvi Praha – Č. Budějovice 17. 4., 20.15

Č. Budějovice – Lvi Praha 20. 4., 18.00

Lvi Praha – Č. Budějovice 23. 4., 17.00

případně: