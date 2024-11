Čelili Sportingu, finančně na pohárech tratí. Kouč: Museli bychom vyhrát LM

Hrát proti Sportingu Lisabon ve fotbale, to by byla obrovská věc. Ve volejbale mají Portugalci podobný zvuk, jen s finančním ohodnocením to není tak slavné jako v mezinárodních fotbalových soutěžích. „Museli bychom vyhrát Ligu mistrů, aby se to finančně vyplatilo,“ předesílá kladenský trenér Tomáš Samsely.

Ve volejbale evropský výjezd spíš naruší tradiční program. „Nejtěžší je na tom cestování. Strávíte tím minimálně půl den, přesunujete se na letiště. Máte jeden trénink a hned vás čeká zápas. Cesta vás vyčerpá,“ lituje kouč předního českého celku.

Kladenské potrápili rovněž čeští reprezentanti: smečař Jan Galabov a Martin Licek. Na oba bude národní tým spoléhat na nadcházejícím MS. „Jsou stabilními členy základní šestky Sportingu, odvádí tam super práci,“ oceňuje slovenský kouč ve službách Kladna Samsely.

Jaké to bylo v hlavním portugalském městě? „Je to obrovský klub, má neskutečnou finanční podporu. Mají halu hned vedle fotbalového stadionu, takový komplex v Česku není a na Slovensku už vůbec. Od rána do večera se tam hraje futsal, basket, volejbal, házená nebo inline hokej. V samotném Sportingu působí jen tři Portugalci, zbytek jsou cizinci. Kralují portugalské lize, což bylo vidět. Ještě k tomu jsme hráli s jinými míči, Mikasou, ačkoli my i Portugalci ve svých soutěžích hrajeme s balony českého výrobce Gala,“ prozrazuje trenér.

Snad nejrozšířenější zahraniční enklávou v českých klubech jsou Kanaďané, ostatně takový Fynn McCarthy, když nastupoval za Lvy Praha, si zahrál v javorovém dresu i na OH. V hokeji byste to snad i čekali, ale ve volejbale? „Máme v týmu dva kanadské hráče. Je to jejich první sezona po univerzitě. U nich není profesionální liga, i proti jsou všude po Evropě, i u nás. Přitom Kanada má kvalitu, hrává na olympiádě i v Lize národů. Na tamních univerzitách mají dobré podmínky,“ vysvětlil Samsely.