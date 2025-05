Výhružky kvůli kritice prezidenta i inspirace od mámy. Ostravu ozdobí brazilská hvězda

Carolina Solberg Salgadová poprvé nastoupila s Rebeccou Cavalcanteovou v mexickém Yucatánu. O pár dnů později nové duo v Quintana Roo zvítězilo, načež na domácím turnaji v Brasílii padlo až ve finále.

Jihoameričanky zatím šlapou na výbornou. Potvrdí to na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2025, který bude na programu od středy 28. května do neděle 1. června?

Do minulého roku Salgadová čtyři sezony spolupracovala s Bárbarou Seixasovou, s níž se probojovala na olympiádu v Paříži. Následně se však dohodla s Cavalcanteovou, která hledala novou parťačku poté, co Ágatha Bednarczuková oznámila konec kariéry.

„Je důležité, že jsme toto rozhodnutí učinily už v listopadu. Měly jsme dostatek prostoru na vybudování základu našeho týmu a rozvoj naši hry, což je v plážovém volejbale klíčové. Máme před sebou velké cíle i dlouhou cestu. Samozřejmě máme i krátkodobé cíle, ale tím hlavním je bezesporu kvalifikace do Los Angeles 2028,“ líčila Cavalcanteová.

„Plážový volejbal miluju, na hřišti jsem pokaždé šťastná. Mám stále velkou touhu dál trénovat, hrát a bojovat o vítězství. Věřím, že s Rebbecou vytvoříme opravdu výborný tým,“ doufala Salgadová.

Sedmatřicetiletá rodačka z Ria má volejbal v genech. Její matka, bývalá volejbalistka a trenérka, válčila za brazilský národní tým deset let. Zúčastnila se olympijských her 1980 i 1984, stejně tak mistrovství světa v roce 1986. V listopadu 2022 zemřela na syndrom akutní respirační tísně, bylo jí 62 let.

„Moje rodina má opravdu skvělou volejbalovou historii. Lásku k tomuto sportu na mě přenesla moje máma. Milovala být na kurtu, a já, když jsem vyrůstala, jsem ji sledovala. Na kurtu si užívala mnoho legrace, což mě inspirovalo,“ vzpomínala Salgadová na svou matku pro oficiální stránky beachvolejbalové Tour.

V roce 2020 bylo o ní slyšet ještě víc, když se veřejně opřela do bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. „Rezignujte,“ vyzvala ho v jednom ze svých rozhovorů.

Za údajně nepatřičná politická vyjádření ji nejvyšší sportovní soud v zemi na nějaký čas suspendoval a udělil jí pokutu 15 000 eur. Proti rozsudku se úspěšně odvolala, jenže v domovské krajině to poté jednoduché neměla.

„Jsou to bláznivé měsíce, ten rozhovor mi obrátil život vzhůru nohama. Jsem pevně přesvědčena, že každý by měl mít právo na to, aby svobodně vyjádřil svůj názor. A co víc, zejména veřejné osobnosti by to měly dělat vědomě. Proč bych měla vůbec poskytovat rozhovory, pokud bych nesměla vyjádřit svůj názor?“ ptala se tehdy.

Kromě toho, že Salgadová slyšela slova podpory, čelila i výhružkám. „Sociální sítě jsou kruté. Míra nenávisti byla mimořádná. Den po rozhovoru jsem se bála opustit dům, dokonce jsme museli změnit místo tréninku. Bylo prostě příliš nebezpečné pokračovat v tréninku na veřejnosti. Nyní trénujeme v uzavřeném prostoru daleko od pláže,“ popisovala volejbalistka v průběhu těžkého období.

Brazilka apelovala na sportovce, aby se o důležitých tématech, jako jsou lidská práva, rasismus či životní prostředí, nebáli mluvit. „Například Lewis Hamilton si je vědom rozsahu svého hlasu,“ dodala Salgadová.