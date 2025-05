Do Ostravy s novou parťačkou. Měla jsem ji vytipovanou už dřív, popisuje Štochlová

Skupinovou fázi očekávaného beachvolejbalového svátku v Dolních Vítkovicích si na konci května zahrají také Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou. V březnu o tom rozhodl kvalifikační turnaj, v němž nově sestavený pár kromě sester Pavelkových přemohl i tandem Neuschaeferová - Maixnerová. „Jsem hrozně ráda, že jsme to zvládly a na ostravský turnaj se dostaly. Těším se na fanoušky i na atmosféru,“ líčí Štochlová.

Když její dlouholetá kolegyně Barbora Hermannová oznámila těhotenství, Marie-Sára Štochlová hledala novou parťačku. Našla ji ve dvaadvacetileté Markétě Svozilové. „Známe se už dlouho a přiznám se, že jako spoluhráčku jsem ji měla vytipovanou už dřív. Dokonce jsem ji před lety chtěla oslovit, ale odešla na univerzitu do Ameriky, a mně přišla nabídka od Báry,“ vzpomíná Štochlová.

„Maki je o pár let mladší než já. Několikrát mi vyprávěla, že když jsem hrála v Brně, pamatuje si, že mi podávala balony. Od té doby jsme se ale na kurtech potkávaly,“ ohlíží se rodačka z Hořovic.

Postupně se přizpůsobuje jinému stylu hry, než na jaký byla zvyklá po boku Hermannové. „Hlavní bod je ten, že Maki je polařka. Já jsem teď už full time blokařka. Pracuju tak od září jak na kondičním tréninku, tak na tom beachvolejbalovém. Hra bude trošku jiná, protože s Bárou jsme se povětšinou střídaly a nespecializovaly jsme se,“ popisuje Štochlová.

A v čem je podle ní největší síla Svozilové? „Je šikovná, v poli má na to čich. Z Ameriky je zvyklá na takový chaos, prostě rychlý beachvolejbal. Hned v prvních trénincích mě hrozně překvapilo, že když jsem čapla balon nějak průměrně, ona to hned vzala a mrskla to na druhou. Mezi týmy na Tour vplula bez přehnaného respektu, na spolupráci se opravdu hodně těším.“

Kromě kvalifikačních duelů na ostravský podnik si nový pár vyzkoušel spolupráci při turnajích v Mexiku, odkud odjel se dvěma výhrami a třemi porážkami. „Zatím ještě pořád zpracovávám, že jsme si v turnaji uhrály místo. Podmínky pro nás nebyly jednoduché,“ ví Štochlová. „Vlastně jsme do Prahy přiletěly na otočku z Mexika, abychom si zahrály nominační turnaj mezi českými týmy. Mám z toho hrozně dobrý pocit. Nějaký čas nás před Ostravou ještě čeká.“

Turnaj J&T Ostrava Beach Pro se uskuteční od 28. května do 1. června. Jeho vítěz pozvedne nad hlavu zcela novou trofej z dílny umělce Radovana Šťastného. „Líbí se mi strašně moc, ráda bych si ji odnesla domů,“ usmívá se Štochlová.