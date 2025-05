Rychlá práce, P+S smetli bratrance z Chile. Měli jsme z nich poměrně respekt, uznal Perušič

Největší domácí naděje odehrály premiérový zápas nejpozději ze všech českých párů. Roli favoritů však čeští reprezentanti potvrdili bez problémů, byť v úvodním setu jejich soupeři kladli odpor. „Určitě nám koncovka první sady pomohla, přinesla nám sebevědomí a zároveň to, co tam Chilanům spadlo v prvním setu, ve druhém třeba zkazili nebo si hůř přihráli. Z toho pramenily nevynucené chyby,“ hledal David Schweiner hlavní příčiny vítězství.

Druhé dějství bylo daleko jednoznačnější. Světoví šampioni z roku 2023 v něm jihoamerickým sokům dopřáli pouhých deset bodů. „Naštěstí se nám podařilo dodržet taktický plán, který zafungoval a jednoho z bratranců Estebana jsme dostali do potíží. Ve druhém setu se drželi zejména díky dobrému podání, ale naštěstí se nám povedlo koncovku ustát a dohrát ji do konce,“ těšilo Ondřeje Perušiče.

Po úvodním skupinovém zápase se Češi přiblížili k postupu do čtvrtfinále, v němž na ostravském turnaji chyběli z předchozích šesti účastí pouze jednou. Jistotu nejlepší osmičky jim může dodat výhra nad polským párem Losiak - Bryl, jemuž ve světovém žebříčku plážového volejbalu patří patnácté místo.

„Bude to další top tým, který bude dobře podávat. Zároveň to bude takové pohraniční derby, protože určitě jim dorazí pár fanoušků. Známe se s nimi velmi dobře. Očekávám zápas, ve kterém nepřekvapí ani jeden tým, bude to spíš o aktuální formě,“ uvědomoval si Perušič.

Utkání s Poláky čeká Perušiče se Schweinerem až v pátek, zbytek čtvrtečního dne tak budou mít volný. „V tom pokročilejším věku už to člověk asi docení víc,“ usmál se Perušič. „Ale asi je nám to na turnajích jedno. Stávalo se, že člověk hrál jeden den dva zápasy a další den jenom jeden podle výsledků, takže na tento rytmus jsme zvyklí. Dává nám to více prostoru pro regeneraci, což je možná na domácím turnaji, který je intenzivní, i co se sociální interakce týče, vítané,“ poukázal.

Co teď přijde dál? „Pozdravíme naše rodiny a budeme se snažit stihnout zápasy talentovanějších chlapců. Potom to asi bude věnované odpočinku. Takhle během turnaje, kdy nás zítra čeká důležitý zápas, není příliš prostoru pro něco výjimečného. Zahrajeme si třeba nějaké karetní hry v rámci týmu s trenéry a půjdeme spát. Musíme se připravit na zítřek,“ doplnil Perušič.