Mistři světa znovu doma. Novopečený tatínek Perušič: Oslavoval jsem vnitřně

Turnaje v Ostravě si moc dobře pamatují. Když nadhodíte rok, okamžitě vám řeknou, jak v něm dopadli. 2019? „Byli jsme druzí, 15:13 v tiebreaku,“ vyhrkne Ondřej Perušič. Co 2022? „Zase v tiebreaku. Za stavu 20:19 jsem dal servis, který se mi zastavil na pásce a nespadlo to tam,“ vzpomene si jeho parťák David Schweiner. Jakákoliv zastávka v Dolních Vítkovicích bývá pro úřadující mistry světa speciální. Třikrát při ní skončili druzí, dvakrát čtvrtí a v minulém roce devátí. Co chystají teď?

Dva týdny před začátkem J&T Banka Ostrava Beach Pro se Ondřeji Perušičovi narodil syn. Jako dárek dostal od organizátorů dupačky, které mu předala bývalá česká reprezentantka Kristýna Kolocová. „Ještě je moc brzy, aby syn přijel. Dupačky mu předám až po návratu domů. Zatím ho budu traumatizovat svým výkonem jenom na dálku,“ usmívá se po boku spoluhráče Davida Schweinera třicetiletý beachvolejbalista.

Stihli jste už narození syna oslavit?

Perušič: „Zapil jsem to hned po porodu se svým trenérem v posilovně proteinovým drinkem. (usmívá se) Doufám, že mu to přinese víc zdraví, než kdybych ho zapil něčím alkoholickým. Nicméně tím, že se narodil před dvěma týdny, jsem během přípravy moc neriskoval. Nechtěl jsem nějak bujaře slavit. Samozřejmě mám z toho obrovskou radost, ale oslavoval jsem vnitřně a v souladu se životosprávou profesionálního sportovce.“

Fotbalista Slavie Vasil Kušej přivedl po výhře nad Baníkem do porodnice spoluhráče. Vy jste svého parťáka za miminkem nevzal?

Perušič: „Já potřebuju, aby mě David táhnul, nemůžu ho tahat do porodnice. Potřebuju, aby trénoval.“ (usmívá se)

Vůbec poprvé nastoupíte na kurt jako rodič. Jaké to bude?

Perušič: „Máte pravdu, že tohle bude můj první turnaj poté, co jsem se stal otcem. Zatím se to projevilo jenom tím, že naši mladší tréninkoví spoluhráči používají věty typu: ‚Podáváme na taťku‘. (směje se) Zatím jsem se dočkal spíš posměšků, ale doufám, že na výkon to bude mít pozitivní vliv.“

Přijel jste se do Ostravy i trošku vyspat?

Perušič: (usměje se) „Je pravda, že můj spánkový průměr se po první noci v Ostravě dost výrazně zlepšil. Takže ano, dá se to tak říct.“

A teď už k turnaji. S čím do Dolních Vítkovic přijíždíte tentokrát?

Schweiner: „Přijíždíme zase o rok starší a o rok zkušenější, což doufáme, že tady prodáme. Výsledek ale opravdu nedokážu odhadnout, protože špička je ohromně vyrovnaná. Předchozí ročníky byly důkazem toho, že nás diváci dokážou dohnat až do neděle. Dáme do toho všechno a budeme se snažit prodat náš hezký beachvolejbal.“

V jaké formě jste dorazili?

Perušič: „Turnaje v Mexiku pro nás představovaly, až na čtvrtfinále proti Kubáncům, poměrně úspěšný vstup do sezony. Zároveň jsou to už ale dva měsíce od doby, kdy jsme hráli poslední zápas, takže těžko říct, jakou formu jsme si do Ostravy přinesli. Nicméně přípravě jsme věnovali od návratu z Mexika veškerý čas. Obvykle máte první tréninky na místě úžasné a na turnaji to potom nestojí za moc. Naopak občas se stává, že když člověk nepřijede v bůhvíjaké formě, setřese to z něj tlak a hraje výborně.“

Bývá každým rokem složitější se v Ostravě dostat co nejdál?

Schweiner: „Myslím si, že je to pořád stejné. Na to, abychom se dostali do finále, je třeba vyhrát zhruba pět zápasů proti vyrovnané špičce. Je to hodně obtížné, ale určitě je rok od roku těžší do hry implementovat nové prvky, abychom třeba trošičku překvapili. Byť už jsme ve startovním poli jedni z těch starších, je to hlavně o tom, abychom pořád dokola nehráli to stejné. Sport se vyvíjí a my bychom se měli vyvíjet s ním.“

Do absolutní světové špičky se nyní řadí i švédský pár Ahman - Hellvig, vy jste ho však v roce 2023 porazili ve finále mistrovství světa. Vybaví se vám to často?

Perušič: „Hlavně jsem rád, že si to vybavují i oni. Samozřejmě je to náš největší kariérní úspěch, takže rádi na to zavzpomínáme. Ve světle loňských výsledků si toho možná vážíme o to víc, protože Švédové byli k nezastavení a kromě Norů, kteří s nimi mají vyrovnanou bilanci, zbytek startovního pole pravidelně porážejí. Vyhrávali v podstatě všechno, co mohli. Byli bychom rádi, kdyby se jim v tomto turnaji dařilo trochu méně než obvykle, ale bezesporu je to tým, který bude beachvolejbalu dominovat i v následujících letech.“

Sami říkali, že se neustále zlepšují. Vy se také ještě můžete zlepšovat?

Perušič: „My se už snažíme spíš nezhoršovat. (směje se) Zároveň je pravda, že beachvolejbal je stále poměrně nový sport a neustále se vyvíjí. Herní styl Švédů je toho důkazem. My se snažíme těmto trendům přizpůsobovat. Přes rok jsme pracovali buď na nových věcech v naší hře, nebo na zlepšení prvků, které nás dříve stály důležité body.“

Kdy jste se podle vás v minulosti nejvíc přiblížili k ostravskému triumfu?

Schweiner: „Asi v letech 21 a 22, tam to bylo nejblíže. Některá čtvrtfinále jsme ale zázračně otočili, takže ono to sice vypadá hodně blízko, ale i v letech, kdy jsme měli stříbro, jsme mohli skončit mnohem dřív. Je to hrozně vrtkavé. Ale v tiebreacích s Nizozemci a Nory to bylo asi nejblíže.“

Těšíte se, až to pro vás ve čtvrtek vypukne?

Perušič: „Řeknu to tak, že sen každého hráče je, aby se představil na domácí půdě a na turnaji nejvyšší kategorie. Ostrava však i tato už velká očekávání výrazně předčí. Ostatně tento turnaj byl podle hráčů vyhodnocený jako vůbec nejlepší z celé Tour. A myslím si, že právem. Pro nás to bývá okořeněné tím, že je tady spousta fanoušků a skvělá atmosféra. Doufám, že se dožiju ještě mnoha ročníků. Ostrava je pro nás navždy srdcová záležitost a přináší možná i nejhezčí vzpomínky, které z kariéry máme.“

Jak si vedli Perušič se Schweinerem v Ostravě?