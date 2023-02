Mlha, vítr a černé šmouhy. Regulérní podmínky? Úplně ne, řekl Krčmář

Jonáš Mareček se jako jediný český biatlonista nedostal do nedělní stíhačky na MS v Oberhofu • Petr Slavík (Český biatlon)

PŘÍMO Z OBERHOFU | Dole v městečku mlha a silnější nárazový vítr. Nahoře na stadionu? Sice vítr o poznání slabší, zato mlha vydatnější. Tak to vypadalo v sobotu kolem poledne v Oberhofu, kde se právě koná mistrovství světa biatlonistů. Před sprintem mužů se chvíli dokonce zdálo, že dojde minimálně k odkladu jeho začátku, nakonec ale Johannes Thingnes Bö vystartoval za dalším zlatem přesně v 14:30, jak měl. Čeští muži přiblížili, jaké to bylo při jejich nástřelu i během závodu.

Takový typický Oberhof, řeknou vám biatlonisti. Jenže co si pod tím představit, když jste tady nikdy nebyli? Tak asi nějak takto…

Vstanete, podíváte se z okna a vidíte, že v podstatě nic nevidíte. A když už něco, tak jak se pod větrem ohýbají vrcholky stromů. Pokud jste biatlonista, začnete doufat, že je pořád ještě dost času, aby se toto počasí změnilo, nebo alespoň zmírnilo.

Podobné to bylo v sobotu, kdy byl na programu první individuální závod mužů – sprint. Výhodou ale bylo, že na stadionu nefoukal nijak silný vítr. Jenže v době nástřelu, kdy si mají závodníci vyzkoušet podmínky a pokusit se jim co nejvíc přizpůsobit, se tady držela mlha, že i Rákosníček by zbledl závistí.

„Bylo to ale jen v danou chvíli. Teď jsou třeba podmínky oproti začátku suprové,“ hodnotil Michal Krčmář, který na trať vyjel s číslem 17 jako první Čech chvíli poté, co měl závod za sebou.

„Možná kdyby se to o půl hodinu posunulo, tak je z toho mnohem lepší závod. Po bitvě je ale každý generál, takže tady nechci dělat chytrolína. Na nástřelu to bylo tak, že chvílemi bylo vidět a chvílemi ne. Bylo to takové hledání černých šmouh a střílení na ně. Určitě se ale dalo během padesáti minut, které máme k dispozici, nastřelit zbraň na závod,“ dodal Krčmář, který zajel z Čechů nejlépe, na 14. místě.

Hned příčku za ním pak skončil Jakub Štvrtecký. Ten měl při nástřelu smíšené pocity. „Na začátku jsem byl celkem optimistický, ale ke konci přišla velká mlha, a to jsme skoro neviděli na terče. To jsem si říkal, že je to docela na hraně,“ hlásil Štvrtecký, který pak na střelnici třikrát minul (jednou vleže, dvakrát vestoje).

Také členové jury měli těžkou hlavu. Přímo na střelnici udělali pár minut před plánovaným startem schůzi, při které rozhodli, že se pojede ve 14:30.

Byly ale podmínky regulérní? „Podle mě úplně ne. Protože i Johannes (Bö) musel na ležce čekat na první rány. Někdo měl podmínky lepší, někdo horší, pokud se budeme bavit o regulérnosti. Na druhou stranu děláme venkovní sport, takže jsem zažil i horší závody. Prostě se to odjelo,“ nechal se slyšet Krčmář.

Zároveň ale česká mužská jednička dodala: „Ale to se bavíme o stoprocentní regulérnosti. Pořád si myslím, že to byl jeden z férovějších závodů tady v Oberhofu.“

Také Adam Václavík, jenž skončil po nepovedené střelbě vestoje 24., byl přesvědčený, že odjetí závodu mlha nebránila. „Samozřejmě viditelnost nebyla stoprocentní, ale myslím, že podmínky byly takové, aby se v tom dalo střílet.“

Německé středisko je bláznivým počasím známé. Střelecký trenér Matt Emmons před pár dny prozradil, že velkou mlhu a silný liják tady zažili i při letním soustředění.

Krčmář už má, jakožto zkušený biatlonista, za sebou řadu závodů v Oberhofu. O kolika z nich tedy může v nadsázce říct, že je má v mlze? „Asi většinu. Možná ze tří čtvrtin nebo čtyř pětin. Na druhou stranu většinou v té mlze byl i silný vítr a pořád musím říct, že tohle je jeden z těch příjemnějších závodů tady,“ pousmál se.