Vytočený Krčmář po stíhačce: Děs, běs. Ať mi nikdo neříká nic pozitivního

PŘÍMO Z OBERHOFU | Ve stíhacím závodu byl nejlepším českým mužem. Ani to ale nebylo radno v neděli po závodu devatenáctému Michalu Krčmářovi říkat. Startoval do něj totiž s číslem 14, tedy tak, jak skončil v sobotním sprintu. A o pět příček si pohoršil. Podle jeho rozpoložení to ale vypadalo, že to bylo ještě mnohem horší. „Teď je to děs, běs. A nikdo mě tady nebude ukolíbávat, kdo mi řekne něco pozitivního, tak mu odvětím, že tak to nemá být,“ byl na sebe Krčmář jako obvykle hodně přísný.

Skončil jste devatenáctý, na střelnici jste čtyřikrát chyboval. Jak stíhací závod hodnotíte?

„Asi potřebuju nejdřív vychladnout. Jsem docela vytočený, na sebe naštvaný. Prostě tohle byl špatnej závod, moc pozitiv na něm nevidím. Všichni říkají, ať se snažím nebýt tak negativní, ale po tomhle to nejde, tohle není to, na co celý rok trénuju. Slušně se mi snad v tuhle chvíli ani nechce mluvit.“

Co bylo špatně?

„Na trati to bylo o ničem, na střelnici taky o ničem a jediný světlý okamžik byla první ležka a poslední stojka. Kdo na to koukal, asi viděl, co bylo špatně.“

Na střelnici to bylo s chybami 0-2-2-0. Co můžete říci k chybám?

„Vleže netuším, snad přemíra snahy. Říkal jsem Mattovi (Emmonsovi, střeleckému trenérovi), že si to musím vyhodnotit, až trochu vychladnu z emocí. A vestoje stupidní chyby, ty jdou absolutně za mnou. I ty vleže samozřejmě, ale vestoje to byly moje školácké chyby a o to víc jsem na sebe naštvanej.“

Další start máte v úterý, kdy se jede vytrvalostní závod. Jak před ním přehodit výhybku, hodit tohle za hlavu?

„Nooo... to nevím. Začne druhý týden a musím se dát do kupy. Zatím tu nejsem v ideálním rozpoložení. Snad se to trochu zlomí a bude to lepší.“

Vytrvalostní závody vám docela jdou…

„Uvidíme. Těžko na to spoléhat. Určitě se budu snažit maximálně připravit. Nechci podávat tohle, to není to, na co trénuju, z čeho bych měl dobrý pocit a s čím bych byl sám spokojený. To mě štve nejvíc, že z takového výkonu nemůžu mít radost a že bych předvedl, co umím.“

Nebyl jste spokojený ani s výkonem na trati, kde jste měl 20. čas. Chyběly vám tam síly?

„Nevím, budeme si to muset vyhodnotit. Teď jsem v emocích.“

Nic ale není ztraceno. Třeba Němec Benedikt Doll to ve stíhačce vytáhl z 55. na 15. místo.

„Jo, vůbec to není tak, že bych to tady balil. Hodnotím aktuální rozpoložení a jak to s vámi dohodnotím, řeknu si něco s trenéry, dám to za sebe a jdu dál. Určitě s tím nepůjdu v úterý do závodu. Už se tu pohybuju dost dlouhou dobu, abych se nechal ovlivnit nebo zlomit. Možná mě to o to víc nas…e, naštve, pardon. Ale teď je to děs, běs. A nikdo mě tady nebude ukolíbávat. Kdo mi řekne něco pozitivního, tak mu odvětím, že tak to nemá být.“