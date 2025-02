Duo českých servismanů na MS: chvíle slávy i gratulace. Co musí zvládat?

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | Musím pochválit lyže, byly opravdu skvěle nachystané. Nebo: Lyže budu muset ještě probrat v kamionu. I tyhle věty padají v rozhovorech po biatlonových závodech a ani mistrovství světa není výjimkou. Také duo českých servismanů Šimon Kubina a Milan Faltus přiznává: „Každý den je někdo šťastnější a někdo míň šťastný, i co se týká servisních týmů.“ Jak to chodí v tom českém, jak vypadají debaty o lyžích a co Češi a sázky typu oholení hlav a podobně?

Když v neděli vyhrál Campbell Wright druhou stříbrnou medaili, měl na tom zásluhu i americký servisní tým. A večer při průchodu kolem jejich kamionu to bylo znát. Jako jediný ještě svítil, a uvnitř veselí. Také čeští servismani, kterých je tady šest (pět mužů a jedna žena), si hned první den šampionátu užívali gratulace od ostatních týmů a stříbrnou medaili smíšené štafety slavili. Pak se ale znovu pustili do práce.

Jsme tady společně v českém kamionu, kde vidíme opravdu velkou spoustu lyží. V servisním týmu je vás šest, kolik lyží má jeden člověk na starosti?

Šimon Kubina: „To záleží… Ale většinou kolem čtyřiceti, padesáti párů lyží.“

Podmínky v Lenzerheide nejsou vůbec jednoduché, teplota se během dne dramaticky mění. Jak se pak připravují lyže?

Kubina: „To je dobrá otázka. To bychom také rádi věděli. (usměje se) Je to také o dávce štěstí. Musíme víc testovat a vědět, jak moc se to změní. Podmínky se dramaticky mění, ale je to pro všechny stejné a někdo je občas šťastnější a někdo méně šťastný.“

Je to třeba i tak, že každý má jinak namazané lyže?

Kubina: „Ne, to se nemění. Pro všechny lyže používáme stejnou mázu.“

A někomu se na nich jede lépe a někomu hůř?

Kubina: „Pak záleží i na kvalitě samotné lyže daného sportovce.“

Milan Faltus: „Je to o různých strukturách lyží a podobně. Tam to není jen o máze, ale i konstrukci lyže.“

Přibližte trochu váš režim. V kolik ráno vstáváte?

Kubina: „Náš systém je de facto každý den stejný. Pět hodin před závodem jdeme do kamionu a začneme připravovat lyže. Když je start ve dvanáct, jdeme v sedm. Takový je standard. Pokud je start o něco dřív, vstáváme ještě dřív.“

Odpolední závody jsou tedy ideální?

Kubina: „Jsou ideální, ale člověk s tím zase stráví celý den. Když máte dopolední závod, můžete daleko dřív odpočívat na hotelu a sbírat síly na další den. My si radši ráno přivstaneme, protože ráno je člověk čilejší, a začneme dřív pracovat, testovat.“

Jak potom vypadá práce po závodě?

Faltus: „Záleží, kolik