Češky propadly ve štafetě. Pět trestných kol Charvátové a 18. místo

Závod pokazila už Jislová, která v dosavadním průběhu sezony rozjížděla štafety dobře. Hned na první střelbě třikrát a navíc pomalu dobíjela a propadla se na předposlední pozici. Všechny náhradní náboje spotřebovala i vestoje a předala jako předposlední se ztrátou minuty a půl.

„Celý to bylo prostě špatně. Nejradši bych si stoupla na start a jela to celý znovu, protože tohle bylo fakt ostudný,“ řekla Jislová poté, co si při převlékání utřela slzy z očí. „Je blbý, že to je zrovna štafeta. Kdyby to byl sprint, tak potrestám sama sebe, takhle za to musí pykat i ostatní tři. To je hodně špatný.“

Po pomalé Puskarčíkové posunula štafetu o čtyři místa dopředu mistryně světa Davidová, která dobíjela třikrát. „Kdyby to byl sólo závod, tak je to dost špatné, protože jsem netrefila tři terče. Byla by to tři trestná kola, naštěstí jsem měla možnost si to dobít, ale spokojená nejsem,“ konstatovala česká jednička.

Pak ale srazila domácí tým zpět Charvátová. Nenavázala na povedenou střelbu z MS v Pokljuce a musela celkem na pět trestných kol. „Lůca to úplně zazdila,“ řekl asistent trenéra Jiří Holubec v České televizi a dodal: „Jsme tam, kde jsme. Musíme na to rychle zapomenout a soustředit se na sprint. Jedeme dál.“

V závěrečném běžeckém kole Charvátová alespoň předstihla Finky. Na vítězky ztratily české reprezentantky pět minut. Cílem projely jako osmnácté. Nejprve se o jedno místo posunuly po diskvalifikaci Ukrajinek za špatnou předávku, ale ta pak byla zrušena a Češkám osmnácté místo zůstalo.

Švédkám zajistila glóbus finišmanka Elvira Öbergová, která v cílové rovince předstihla Bělorusku Jelenu Kručinkinovou. Díky tomu se Seveřanky v celkovém pořadí dostaly před dosud vedoucí Němky. Šanci na malý křišťálový glóbus měly i Norky, které po polovině závodu vedly. Pak ale musela Ida Lienová po položce vestoje na trestné kolo a světové šampionky doběhly páté. Dostaly se před ně ještě Francouzky a Ukrajinky.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Ženy - štafeta (4x6 km):

1. Švédsko (Brorssonová, H. Öbergová, Perssonová, E. Öbergová) 1:03:26,6 hod. (0 trest. okruhů+6 dobíjení), 2. Bělorusko (Krjuková, Alimbekavová, Solaová, Kručinkinová) -1,2 (0+9), 3. Francie (Bescondová, Braisazová-Bouchetová, Chevalierová, Simonová) -27,8 (1+8), 4. Ukrajina -28,7 (1+10), 5. Norsko -40,0 (1+10), 6. USA -40,1 (0+7), ...18. ČR (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -5:00,7 (5+16).