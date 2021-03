Žena na plakátu? Americká závodnice v Česku reaguje: Necítím se příjemně

Dvojnásobná medailistka z mistrovství světa při procházce po areálu nahlédla do jedné ze servismanských buněk. Následně na Instagramu zkritizovala plakát se spoře oděnou ženou, který byl pověšený na okně.

Nic při tom americká reprezentantka nevyčítá českým pořadatelům, podobná praxe je podle ní prý obvyklá ve všech zemích, kam biatlonový seriál zavítá. „Takové fotografie visí na zdech ve většině servismanských kabin a nejčastěji je vyrábějí výrobci lyžařských vosků.“

Dunkleeová by to ráda změnila. „Protože když vidím obrázek jako tento, cítím se nepříjemně, jako něčí objekt. Vysílá to ke mně signál, že na podobných místech jako žena nejsem vítaná,“ domnívá se pětatřicetiletá závodnice.

Do budoucna by uvítala, kdy by si to muži chystající lyže pro závodníky a závodnice uvědomili. „Pokud opravdu chceme gendrovou vyváženost, začněme se respektovat navzájem,“ vyzývá Dunkleeová.