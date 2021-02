Šéf biatlonu Hamza: Zlato nepřekryje trable! Zatlačí na trenéra, chce oběti

Když přesně před týdnem ve slovinské Pokljuce sledoval, jak členové biatlonového týmu hází Markétu Davidovou po triumfu ve vytrvalostním závodě oslavně do vzduchu, netajil úlevu: „Musím jí poděkovat. Zase vidíme světlo na konci tunelu,“ přiznal Jiří Hamza. Zlatá medaile byla první v sezoně a přišla ve správný čas. Jenže nemůže zakrýt prázdná místa, která biatlon trápí.

Jak tedy hodnotíte uplynulé mistrovství světa?

„Byl to velice poučný šampionát. A ukázalo se, že musíme některé věci přehodnotit, neboť v nich nejsme na úplně ideální cestě. Schovávat se za Markétino zlato či některé výsledky Bimba (Michal Krčmář) a Ondry (Moravec) nemá smysl. U kluků to sice bylo do značné míry ovlivněné tím, že nám v lednu řádil covid a někteří chyběli, nicméně jsem si myslel, že budeme s generační obměnou dál. No a u holek to bylo třeba od Evičky (Puskarčíková) a Jess (Jislová) běžecky špatné. Také ženy měly komplikovanější přípravu, protože Egil (Gjelland) zůstal zavřený v Norsku, ale i na tohle se musíme podívat a oprášit staré metody, které jsme používali před Soči. Základ však je, že musí chtít i závoďáci. Někdy mi to přišlo mentálně vyhaslé.“

Co tím myslíte?

„Že to musíme zase nastartovat. Mentálně i fyzicky. Nebudeme čekat ani na konec sezony, chceme to nastavit co nejdřív, abychom byli na olympiádě zpět. Každý tým jde nahoru dolů a například sprint holek byla asi poslední facka, kterou jsme potřebovali dostat. Je třeba si to zhodnotit a věřím, že holky chtějí něco dokázat. Evička sice měla boreliózu, ale určitě za rok nezapomněla lyžovat, aby se propadla z dvacáté na osmdesátou příčku. Jako člověka ji mám rád, na druhou stranu to beru po profesní rovině. Navíc mi i někdy přišla bez energie a nebyl to veselý pohled. Naše štafeta má potenciál, aby se rvala o medaile, jenže to musí odběhnout. Je třeba si zamést před vlastním prahem a předělat to.“

Které věci budete chtít konkrétně změnit?

„Určitě víc centralizujeme přípravu a budeme důslednější.