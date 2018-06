Farmář našel ženy. Jaký je nový kouč biatlonistek a proč si vybral Česko?

Co má společného jitrnice z pohádky Obušku, z pytle ven a doruda rozběsněný Egil Gjelland? Je to věc, jakou svět neviděl! „Do té norské klidné nátury mi zapadá,“ říká Zdeněk Vítek na adresu muže, který po něm přebral český ženský biatlonový tým a s nímž i on závodil. Spoléhal na něj Ole Einar Björndalen, je rodinně spjatý s Raphäelem Poiréem… A když je potřeba, hledá relax doma na farmě. Jaké pověsti se norský trenér těší a proč se rozhodl přijmout nabídku vést právě Vítkovou a spol.?

Svého času, na přelomu nového tisíciletí, se s ním potkával často. Hlavně ve štafetách. Nadprůměrný běžec na lyžích, excelentní střelec – a jakmile přišlo s Egilem Gjellandem na výměnu gratulací? „Má hodně velkou ruku. Větší než já,“ žertuje bývalý biatlonista a dnes trenér mužské reprezentace Zdeněk Vítek.

Tiše si však přeje, aby si s ní od příští sezony tiskl zase co nejvíc. Po úspěšných závodech. „Na tuhle nabídku jsem prostě nemohl říct ne. Toto se neodmítá, přichází to jednou za život,“ svěřil se totiž norskému deníku Verden Gang samotný Gjelland, proč se rozhodl za pár měsíců procházet u dalekohledu coby nový kouč českých žen.

Paradoxně právě po Zdeňku Vítkovi.

„Do té norské nátury mi parádně zapadá. Je částečně věcný, což je dobře. Na první pohled vypadá možná vážnější, ale myslím, že je to jen povrchní dojem a bude to v klidu,“ šacuje ho Vítek, který sám platí za vyhlášeného flegmatika. „I on je ovšem kliďas. Co ho znám, není vůbec impulzivní. Bude určitě čas ho poznat víc, ale já ho ještě nikdy rozčíleného neviděl,“ říká jeho bývalý sok.

Je to čerstvý průvan do týmu? Profík nezatížený historií? Schopný psycholog? Zdá se, že to vše 44letý Nor splňuje.