Vzkaz Koukalové po konci velké soupeřky: Cítím, že jsme si byly blízké | iSport.cz

Německá biatlonistka Laura Dahlmeierová ukončila v 25 letech kariéru. Sedminásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka to oznámila na svém webu a sociálních sítích. Jedna z nejlepších biatlonistek posledních let zvažovala tento krok od loňských olympijských her v Pchjongčchangu.

„Milí fanoušci, přátelé, partneři a všichni, co mě znáte, přišel čas říct sbohem,“ napsala Dahlmeierová na svém Facebooku. „Tohle rozhodnutí nebylo snadné a zrálo ve mně delší dobu. Cítím, že teď je k němu ten správný čas. Jsem ve stavu, kdy už nemám žádné konkrétní cíle,“ dodala vítězka 20 závodů Světového poháru, jehož celkové pořadí v sezoně 2016/17 ovládla.

Rodačka z Garmisch-Partenkirchenu rozhodnutím napodobila slavnou krajanku Magdalenu Neunerovou, která v roce 2012 také ukončila kariéru v pouhých 25 letech.

Dahlmeierová vybojovala první titul mistryně světa v roce 2016 v Oslu ve stíhacím závodě, ze světových šampionátů má kromě sedmi zlatých ještě tři stříbrné medaile a pět bronzových. Z Her v Pchjongčchangu si odvezla dvě zlata a jeden bronz.

Na mistrovství světa v Hochfilzenu v roce 2017 Dahlmeierová získala rekordních pět zlatých medailí, pouze ve sprintu ji porazila Gabriela Koukalová.

Česká biatlonová hvězda byla také jednou z mnoha, kterou rozhodnutí Dahlmeierové nenechalo chladnou, a vyjádřila se k němu na svém facebookovém profilu. „Milá Lauro, dovol, abych ti popřála všechno nejlepší v další kapitole tvého života. Co je nejdůležitější – ať tě zdraví, láska a klid neustále obklopují,“ napsala.

Koukalová zdůraznila, že s Dahlmeierovou byly soupeřky, které se navzájem tlačily k co nejlepším výkonům. „Ale také cítím, že jsme si byly navzájem velmi blízké. Bylo mi ctí, že jsem s tebou mohla závodit a tolik toho prožít,“ poznamenala česká biatlonová hvězda, která stále ještě neoznámila, zda se k biatlonu hodlá vrátit, nebo bude následovat německou soupeřku.

Poděkovala pak Dahlmeierové za to, co udělala pro biatlonový svět, a přidala kamarádské doporučení. „Dávej na sebe pozor a užívej si života. Moc doufám, že tě brzy uvidím. Obrovský respekt! Objímá tě Gabi.“

A jaké budou další kroky Koukalové? Květen, měsíc, v němž slibovala prozradit své další plány, se už přehoupl do své druhé poloviny. Jasno by tedy mělo být v nejbližší době.