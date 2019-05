Dojde na návrat Koukalové? Co se zatím ví o plánech české hvězdy | iSport.cz

Oznámení o budoucnosti Gabriely Koukalové se blíží • FOTO: koláž iSport.cz Slíbila, že se na konci května vyjádří a biatlonoví fanoušci už odpočítávají poslední dny. Oznámí svůj návrat, nebo definitivní konec? „Když se vyřeší věci z dřívějška, má cestu k nám otevřenou,“ opakuje k návratu Gabriely Koukalové šéf svazu Jiří Hamza. Den D má dle jejího manažera být 28., nebo 29. května.

Jak je na tom? Jedna velká neznámá. Trénuje? Jak často? Jak intenzivně? To vše je zahaleno tajemstvím. A její bolavá lýtka? „V posledních dvou měsících mě nebolely. Jako by se ty problémy úplně vytratily,“ řekla v dubnovém rozhovoru pro Právo, jedním z mála, jenž tento rok poskytla. Uplynul už rok, co ohlásila, že přerušuje kariéru a více jak dva roky, co naposledy závodila v SP (březen 2017). Mimo její vydání autobiografie se ví, že si postavila s manželem Petrem Koukalem v Hořovicích dům, založila nadaci na podporu lidí s handicapem a poruchami přijmu potravy, nebo cestovala (známo ze statusů na Facebooku) po USA, Švýcarsku či Itálii. Na konci minulého roku sdílela svá videa z posilovny, běhala s maratonkyní Evou Vrabcovou Nývltovou… připravovala se na návrat?

Kdy své rozhodnutí oznámí? Den D se blíží, o tom žádná. Už od chvíle, co na Facebooku přiznala svůj obdiv k Jaromíru Jágrovi, a že by své směřování rozsekla do konce května, se dny odpočítávají. Zprvu se slibovala tisková konference, nyní prý přichází do úvahy i jiné varianty. A to třeba i formě dalšího statusu či videa na sociální síti (jako v případě neúčasti na ZOH 2018). „K oznámení, co bude dělat dál, by mělo dojít 28. nebo 29. května,“ cituje MF Dnes jejího manažera Václava Kořána. „Když se bude chtít Gabča vrátit, tak za normálních podmínek jako mají všichni ostatní a jaké měla i Gabča předtím,“ řekl Sportu šéf svazu Jiří Hamza a nebude ji bránit, aby si i sháněla v rámci osobnostních práv reklamu sama, když bude respektovat reklamu i práva svazu. 30. května je pak v plánu vyhlášení Biatlonisty roku, na který je znovu zvaná.

Co oznámí? Nic těžkého, možnosti jsou jen dvě. Buď zazní konečné „ne“ a Gabriela Koukalová se přidá i ke své dlouholeté rivalce Lauře Dahlmeierové, jež se rozloučila minulý týden a bude se moci plně věnovat projektům, které rozběhla, nebo ohlásí pokus o návrat. „Jsem víceméně rozhodnutá, ale nechci nic předjímat. Počkejte si prosím,“ vzkázala před měsícem a půl při workshopu s Mariánem Jelínkem. A roli má hrát mnohem víc než jen pouhá chuť. Byl by to opět návrat do každodenní dřiny. „Je to o morálu. Nemyslím to špatně, ale když člověk vypadne na dva roky z přípravy, z dřiny a tréninku… Sám vím, jak je těžké se vracet po měsíci volna v dubnu, to hrozně bolí. Takhle po dvou letech si to už vůbec nedokážu představit,“ řekl dřív i Michal Krčmář. Je Koukalová připravená to podstoupit?

Co ví biatlonový svaz? Není toho moc a prakticky se od března nic nezměnilo. Telefonní číslo Hamza na Koukalovou stále nemá, přímo s ní do kontaktu nepřišel a spíše se zdá, že by se vzájemné kontakty začaly řešit až po rozhodnutí. „Zatím se nám vůbec neozvala. Když se bude chtít Gabča vrátit, tak to určitě možné je, ale musí si vyřešit věci z dřívějška a fungovat za podmínek jako dřív,“ avizoval šéf svazu. Na čem však Hamza trvá, je přímý kontakt s Koukalovou, nikoliv její agenturou či manažerem. „S ním jsem nemluvil a ani nemám důvod. Myslím, že jsme s Gabčou fungovali řadu let a není důvod, abychom nefungovali dál, když bude chtít. Já ale názory neměním a některé věci se musí dát do pořádku, jinak by to ani stejně dál nemohlo fungovat,“ míní Hamza.

Co na to tým? Zdá se, že tohle je možná větší strašák, než by mohl v reálu být. Ta opětovná konfrontace s týmem, který vloni opustila. „Je mi to jedno, mně Gabča v ničem nevadí,“ uvedla třeba Markéta Davidová. „Myslím, že všichni v týmu jsme schopní si sednout a vyříkat si to a vzít Gabču zpět,“ řekl i Michal Krčmář. A Ondřej Moravec dodal: „Přiznám se, že jsem tu knížku nečetl, ale jsou tady lidi, kteří v ní byli zmínění, a myslím, že by si zasloužili nějaké vysvětlení. Pokud by si to vyříkali, možná by to reálné bylo.“ Jen Veronika Vítková (v knize zmíněná) to nechtěla příliš komentovat. Rozhodne vzájemná komunikace. Ať už jakákoliv, avšak alespoň navázaná.

Mohla by trénovat mimo tým? Tato varianta se nabízí. Pokud by Koukalová ohlásila, že se chce k biatlonu vrátit, nemusela by nutně celé léto absolvovat přípravu v rámci reprezentačního týmu, ale trénovat by mohla po své vlastní ose. „To si myslím, že není nic proti ničemu. Jestli přijde a řekne, že se pokusí vrátit, načež v září absolvuje i testy, tak by to takto mohlo jít,“ míní Hamza. „Stojím si ale za tím, že se ale musí též spravit ty vztahy. Tahle podmínka musí být naplněná, ať se vrátí v jakémkoliv čase,“ opakuje šéf svazu. Díky této možné variantě by pak případně měla čas i prostor na své projekty, a nemusela by se striktně řídit termíny soustředění a přípravami (v plánu má totiž Koukalová další workshop 5. června v Plzni). I to by ale mohl být vedlejší faktor pro trénink v jejím případném návratu.

Co založení vlastního týmu? Jestli je v něčem biatlonový svaz konzistentní, tak v odpovědi na tuto otázku. Je reálné, aby Gabriela Koukalová fungovala v rámci reprezentace v paralelním soukromém týmu, jako před časem na Slovensku závodila hvězdná Anastasia Kuzminová? Se svými fyzioterapeuty, se svými trenéry a dalšími experty? „V tomto bodě nemám důvod nic měnit. Takhle to mít nechceme. Za prvé jsem s Gábinou nemluvil 14 měsíců a nebudu měnit své názory na základě novinových článků. Máme to v týmu prostě nějak nastavené a není důvod to měnit. Myslím, že i spousta federací, která si to takto nechala roztříštit, na to doplatila,“ přiznal Hamza. Může i tohle hrát v návratu roli?