Invaze mladých Vikingů. Zázrační Švédi plení biatlonový SP

Jejich vstup do sezony, to je jak jeden z hitů kapely ABBA: Super Trouper! Hanna Öbergová v čele SP, její sestra Elvira aspirantka na nejlepší závodnici do 25 let a u mužů zase rychlíci Sebastian Samuelsson či Martin Ponsiluoma. „Načasovali to dobře,“ vypráví i Češi o švédském biatlonovém zázraku, jenž houfně dobývá přední příčky světového poháru. Jaký je jejich recept na úspěch?

Je to příběh, který ještě teď budí úsměv na rtech. Únor 2018, olympijské hry v Pchjongčchangu, když po vytrvalostním závodě žen usedla na tiskové konferenci senzační vítězka Hanna Öbergová. Nikdo její triumf nečekal. Nikdo o ní do té doby ve světě ani příliš neslyšel. „Dobrý den Hanno. Můžete nám prosím o sobě něco říct? Vždyť my vás vůbec neznáme,“ pobavil pak všechny přítomné svým dotazem jeden zkušený žurnalista z L´Equipe.

O fenomenálním Martinu Fourcadovi napsal stohy papírů, snad si s ním i tykal. Jenže tady tápal. A hnědovlasá Švédka se jen zasmála: „Jasně. Je mi 22 let, mám dvě zlata z juniorského MS, má sestra je také biatlonistka a mým přítelem je Jesper Nelin.“

Pravda, leccos se od té doby změnilo. Nyní je jí pětadvacet a s Nelinem, kamarádem z reprezentace, už nechodí. Nicméně se již mezi novináři nemusí vůbec představovat. Teď už každý ví, co je tahle slečna zač – po čtyřech závodech sezony je s dvěma vítězstvími aktuální suverénkou SP. A též hlavní tváří švédské biatlonové obrody, před níž žasne svět – za úvodní dva podniky v Kontiolahti už nastřádali čtyři vítězství a deset pódií! „Mají tam teď spoustu šikovných závodníků. Na začátku sezony se jim to nádherně sešlo,“ smekl i asistent trenéra Jiří Holubec.

Öbergová je specifická. „Kdyby bylo mistrovství světa v příjemnosti, Hanna by ho vyhrála, nebo by alespoň byla ve finále,“ popsal ji dřív český fotograf Petr Slavík. Skromná, tichá, lehce tajemná… ovšem neskutečně rychlá. Tak jako všichni teď ve žlutých kombinézách. Nedaleko za Öbergovou totiž číhá ze třetí pozice Johanna Skottheimová, hned pátá je pak Hannina mladší sestra Elvíra a v nejlepší sedmnáctce figuruje i Mona Brorssonová či Linn Perssonová.

Načež u mužů? Zde zase vylétl na druhou příčku v SP Sebastian Samuelsson a dvanáctý Martin Ponsiluoma předstihl v posledním sprintu desátého Michala Krčmáře i se s třemi trestnými koly. Celkem tak v aktuální top 20 najdete sedm švédských jmen. S věkovým průměrem kolem 25 let!

„Je evidentní, že to takhle načasovali cíleně. Byli jsme s nimi na přípravě v Idre a bylo vidět, že to mají naježděné. Evidentně se vrátili z letní přípravy na lyže o něco dřív než ostatní a i tohle může být důvod, proč jsou teď tak nahoře,“ všiml si Holubec a sama Öbergová podotkla: „Zůstali jsme přes celé léto ve Švédsku. I když jsme nemohli jet do Evropy nebo trénovat ve vysoké nadmořské výšce a připravovali se hlavně v Östersundu, byla to kvalitní a zlepšili jsme se.“

Už s nimi sice není tak často jejich hlavní mentor Wolfgang Pichler, který se zotavuje ze zářijového infarktu, nicméně se jejich novou velkou posilou stal špičkový trenér Ola Ravald, jenž v minulosti trénoval i Nory a Öbergovou a spol. cepoval především ohledně techniky běhu. Na pozici trenéra střelby pak doplnil Johanna Hagströma Švýcar Jean Marc Chabloz, který má postupně vyšperkovat další klenot za oponou – Stinu Nilssonovou, olympijskou šampionku v běhu na lyžích, která na jaře přešla k biatlonu. „V této sestavě, jakou Švédky mají, však bude pro ni těžké se tam letos dostat,“ přemítala i Lucie Charvátová.

Osmnáct let poté, co ukončila kariéru nejslavnější švédská biatlonistka a stále rekordmanka v počtu výher v SP (42) Magdalena Forsbergová, tak nastal oficiální čas pro úder nové vlny. Vlny, v jejímž čele teď Hanna Öbergová cílí po zlatu na OH, MS i na triumf v SP. Zatím vede pořadí o 36 bodů.

„Jsme sice na začátku sezony, ale ona určitě bude jednou z favoritek. Oproti například Dorothee Wiererové má rychlejší běh, takže pokud ji to vydrží, může to dokázat,“ dodal na závěr Holubec.

Svou výjimečnost ukázali Švédi koneckonců i tento víkend. Sebastian Samuelsson triumfoval v sobotu ve stíhacím závodě, ženy následně ve štafetě a v neděli zase Hanna Öbergová přidala bronz ze stíhačky stejně jako předtím muži ve své štafetě.

Tohle jsou mladí Vikingové na válečné stezce.

ŠVÉDSKÁ SÍLA V SP

HANNA ÖBERGOVÁ (25 let)

1. místo v SP – 204 bodů (2x 1. místo, 1x 3. místo, 1x 7. místo)

SEBASTIAN SAMUELSSON (23 let)

3. místo v SP – 175 bodů (1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 6. místo, 1x 18. místo) – nejlepší závodník U25

JOHANNA SKOTTHEIMOVÁ (26 let)

3. místo v SP – 152 bodů (1x 3. místo, 1x 4. místo, 1x 5. místo, 1x 20. místo)

ELVIRA ÖBERGOVÁ (21 let)

5. místo v SP – 142 bodů (1x 3. místo, 1x 4. místo, 1x 8. místo, 1x 24. místo)

DALŠÍ ŠVÉDSKÁ JMÉNA V TOP 20

Mona Brorssonová (8. místo v SP)

Martin Ponsiluoma (12. místo v SP)

Linn Perssonová (17. místo v SP)