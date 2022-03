Glóbus je doma, Davidovou čekají státnice. Konec Puskarčíkové obrečela

Podařilo se jí to, co z krajanek naposledy dokázala v roce 2014 Gabriela Soukalová. Biatlonistka Markéta Davidová si v pátek na Světovém poháru v Oslu převzala malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závod. Radost z cenné trofeje ovšem částečně zastínila jiná událost. Kariéru se rozhodla ukončit její parťačka a velká kamarádka Eva Puskarčíková.

O tom, že získá malý glóbus, ví téměř dva měsíce. Po listopadovém vítězství v Östersundu jí k tomu stačilo už jen šesté místo v Anterselvě - druhém a současně posledním vytrvalostním závodě této sezony, který se jel na konci ledna. Jenže křišťálová ocenění se tradičně předávají až na závěrečném dílu Světového poháru, a tak si musela Markéta Davidová na cennou trofej počkat. Ta jí byla předána včera po finále sprintu v norském Oslu.

„Je to super. Jsem fakt ráda. I když se letos glóbus dával jen za dva závody, jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla,“ komentovala úspěch Davidová.

Pětadvacetiletá závodnice navázala na Gabrielu Soukalovou , která glóbus za vytrvalostní závod získala v roce 2014. Později se Soukalová radovala ještě z pěti triumfů v disciplínách a celkového vítězství ve Světovém poháru 2016.

Markéta Davidová: Když nevyjde střelba, nejdřív sprostě nadávám

Kromě zisku křišťálového glóbu hřál včera Davidovou i další úspěch. Českým biatlonistkám vyšel závěrečný sprint sezony. Přesně střílející česká jednička skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá a Jessica Jislová šestá.

„Samozřejmě jsme rády za dobrý týmový výkon. Musím ale říct, že jsem to nějak moc nevnímala, protože jsem byla nějaká ubulená z toho, že Evča končí. Tu radost, kterou bych jindy měla, to tak trošku zastínilo,“ popsala česká hvězda, kterou zasáhl odchod její kamarádky Evy Puskarčíkové do sportovního důchodu. „Ve středu máme ještě mistrovství České republiky, takže tam bude probíhat loučení,“ prozradila Davidová.

A jaké plány má novopečená majitelka malého křišťálového glóbu po blížícím se konci sezony? Několikaměsíční prázdniny nečekejte „Mám před sebou ještě diplomovou práci a státnice, na které se budu muset po konci sezony připravovat. Až pak možná přijde na řadu dovolená,“ řekla na závěr Davidová, která se kromě biatlonu věnuje i studiu veteriny.