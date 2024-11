Kouč biatlonistek: Markétina důvěra se získává těžko, chce to čas. Ale chápu

Po minulé sezóně přišlo k českému týmu hned několik nováčků. Jedním z nich je i asistent trenéra žen Lukáš Dostál. Když o něm budou mluvit reprezentantky, nejspíš neuslyšíte jeho jméno, ale přezdívku Chico. A také třeba to, že se s ním dobře komunikuje, protože ve svých 31 letech s některými biatlonisty ještě závodil. V čem je přístup nového trenérského dua jiný? A jaké změny zavedli?

Při tréninku pojídal banán, na kterém byla viditelná nálepka Chiquita. A tak mu jeho první trenér biatlonu začal říkat Chico, což mu už zůstalo. Takto jednoduché je vysvětlení přezdívky nového kouče českých biatlonistek Lukáše Dostála. Ten ale přijal velmi těžký úkol, když kývl na nabídku stát se trenérem dospělé reprezentace. Do té doby měl zkušenosti jen s juniory. „Přijal jsem to rád, je to výzva,“ prozradil Dostál.

Jak jste si za zhruba půl roku zvykl na práci s reprezentací?

„Poslední dva roky jsem pracoval jako střelecký trenér u juniorů. A tím, že jsem většinu sportovců znal, ne jako kamarády, ale i pracovně za ty roky, co u biatlonu jsem, přechod nebyl extra náročný. Samozřejmě jsem věděl, že na ně nemůžu reagovat jako kamarád, ale musíme si najít společnou řeč. Něco mezi kamarádem a profi trenérem, protože tak či tak to nelze vždycky plně oddělit. Takže za mě to nebylo extra náročné, ale s každým sportovcem se musí pracovat a přistupovat k němu trochu jinak. Tohle chvilku trvalo, najít společnou řeč. Teď si myslím, že už jsme schopni fungovat společně.“

Jak máte s Lucou Bormolinim rozdělené úkoly?

„Tím, že jsme tam vždycky dva, snažíme se si pomáhat navzájem. Když jeden vidí, že někomu někde něco trošku uniká, tak i od toho je ten druhý trenér, abychom si vzájemně pomohli. Takhle nějak to funguje.“

S Bormolinim jste se znali už před touto spoluprací?

„Měl jsem o něm povědomí, kdo to je, jaký je to člověk. Viděl jsem ho na střelnici, takže jsem věděl, jak vypadá. Ale nijak zvlášť jsme se nebavili, jen jsme si vyměnili pár pozdravů, možná pár slov. Takže jsme se moc neznali.“

Zmiňoval jste, že nemůžete být se závodnicemi úplně kamarád. Jaké to má výhody, popřípadě nevýhody, že jste v podobné věkové skupině?