Davidová na úvod sezony vyhrála sprint Světového poháru v Kontiolahti a na dalším dílu seriálu v Hochfilzenu obsadila sedmé a páté místo. Právě v Rakousku se jí ale zhoršily problémy se zády, kvůli nimž vynechala další čtyři zastávky SP a světový šampionát v Lenzerheide.

Vyhřezlou ploténku zkoušela léčit konzervativně, ale neúspěšně. Krátkodobý comeback absolvovala začátkem března na domácím SP v Novém Městě na Moravě, kde se po téměř třech měsících pauzy vrátila 52. místem ve sprintu. Pak už do konce sezony nezávodila a koncem března podstoupila chirurgický zákrok.

Dva týdny nesměla dělat vůbec nic. „Nemohla jsem řídit, nemohla jsem sedět. Takže jsem buď jen ležela, nebo se snažila chodit ven na procházky. Jezdila jsem se třeba podívat na koně, abych se z toho nezbláznila,“ uvedla Davidová.

Nyní je na tom osmadvacetiletá biatlonistka lépe. „Cvičím a rehabilitačně jezdím na kole. Střídám rotoped a jízdu na kole venku, ale tam musím být opatrná. Cvičím třikrát týdně s naší fyzioterapeutkou Eliškou a pak také podle Smíška,“ přiblížila.

„Nemá cenu si něco plánovat, ale...“

S přípravou by podle lékařů mohla začít zhruba šest týdnů po operaci, tedy někdy v příštím týdnu. „Půjdu ještě na další kontrolu a asi to zkusím. Bude důležité to nepřehnat, začít opatrně. Myslím si, začneme s kolečkovými lyžemi, běh bude asi problematičtější. Také doufám, že si budu moct sáhnout na zbraň. To jsem zatím také nemohla. Od Světového poháru v Novém Městě jsem nestřílela,“ přemítala Davidová.

Na úvodní soustředění do Norska ještě s českým týmem neodcestovala, ale věří, že v červnu už na vysokohorském kempu nebude chybět. „Ale pochopila jsem, že s plotýnkou si nemá cenu nic plánovat. Nebudu se upínat k tomu, že za měsíc budu normálně trénovat. Spíš půjdu den po dni a budu se snažit do toho postupně dostat,“ doplnila hvězda českého biatlonu.

Rehabilitaci si v neděli zpestří účastí v charitativním závodě Wings for Life World Run, který podporuje výzkum léků či léčebných metod na poranění míchy. Na této běžecké akci Davidová tentokrát jen půjde. Účastníci se na trati pohybují, dokud je nedostihne automobil, který startuje s třicetiminutovým zpožděním a postupně zrychluje. „Spočítala jsem si, že ujdu tak pět kilometrů. Nakonec mě překvapilo, že je to docela dost,“ uvedla Davidová.