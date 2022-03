Respekt a snaha dojet do cíle. Ledecká skončila v těžkém super-G 26.

Motivaci nejen v závodě vyhrát, ale také se předvést před tenisovou hvězdou Rogerem Federerem měly v sobotním super-G závodnice na sjezdovce Silvana Beltramettiho v Lenzerheide. Slavný Švýcar ale, stejně jako všichni ostatní, v úvodu závodu Světového poháru sledoval něco, co moc vidět nechtěl. Ani jedna z prvních tří lyžařek totiž nedorazila do cíle.

„Trať v úvodu je opravdu hodně nerovná, hodně ledovatá, je to agresivní. Sjezdovka je dost strmá, není tam žádná odpočinková část. Závodnice budou muset jet agresivní jízdu a jít do toho naplno,“ komentovala v České televizi Lucie Pešánová, když z trati vypadly Mirjam Puchnerová, Ariane Rädlerová i Tamara Tipplerová. První tři rakouské závodnice nezvládly téměř totožnou část trati.

„Asi tam byla nějaká terénní nerovnost. Je tam taková komprese, díra, a možná to bylo příčinou výpadku.“

První, kdo do cíle jedné z nejnáročnějších sjezdovek v SP dorazil, byla Francouzka Tessa Worleyová s číslem 4 na hrudi. Ani Elena Curtoniová, druhá žena průběžného pořadí této disciplíny před sobotou, si další dokončený závod nepřipsala.

Pak už nastoupila na start Ester Ledecká. „Ester jezdí mužskou technikou, mužskou stopou, mohlo by jí to vyhovovat. Musí tady použít veškerou svou sílu,“ doporučovala na dálku Pešánová. Na české závodnici, která minulý týden v Crans Montaně slavila ve sjezdu vítězství a 2. místo, bylo ale vidět, že k této jízdě přistoupila s velkým respektem. „Když dojede z pěti závodnic jen jedna, dělá to v hlavě paseku a ne každý se s tím umí vyrovnat. Ester jede spíš na jistotu,“ popsala expertka.

Cíl protnula olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018 v super-G se ztrátou 2,89 sekundy na Worleyovou. Další závodnice už ale měly mnohem víc informací o kritické pasáži, s postupem času se nejspíš zlepšovala i samotná podložka, dojíždělo stále víc žen, a tak se česká hvězda víc a víc propadala.

„Neměla ale vůbec jednoduchou situaci. Když před ní čtyři holky nedokončily, asi to dost ovlivnilo její psychiku,“ hájila ji Pešánová.

Ani na závodnice s vyššími startovními čísly však nečekalo nic příjemného. „It was scary – bylo to děsivé,“ zahlásila na kameru v cíli Ragnhild Mowinckelová (číslo 13).

Také Pešánová přitakala, že tento sjezd si závodnice rozhodně neužijí. Odměnou pro ně tak bylo, že si v cíli mohly alespoň chvíli popovídat a vyfotit se s Federerem, který rozdával úsměvy na všechny strany.

Určitě i jeho, vedle výkonu krajanek, zajímal souboj o velký křišťálový glóbus mezi Petrou Vlhovou a Mikaelou Shiffrinovou, se kterou se osobně zná a také si s ní později dlouze povídal. Slovenka s Ameičankou měly před sobotním super-G shodný počet bodů. Trať v Lenzerheide postavil kouč Vlhové Mauro Pini, zjevně však víc sedla soupeřce jeho svěřenkyně. Shiffrinová se evidentně už srovnala s olympijským propadákem a na evropském sněhu se cítila opět jako doma. Na její jízdě to bylo znát, byla suverénnější než obhájkyně loňského celkového prvenství a v cíli jí patřila druhá příčka, kterou také udržela. Naopak Vlhové patřilo až 18. místo a Shiffrinová opět získala bodový náskok.

SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom: 1. Miradoliová (Fr.) 1:19,87, 2. Shiffrinová (USA) -0,38, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,88, 4. Bassinová (It.) -0,90, 5. Mowinckelová (Nor.) -0,94, 6. Worleyová (Fr.) -1,37, 7. Weidleová (Něm.) -2,02, 8. Gisinová (Švýc.) -2,04, 9. Gaucheová (Fr.) a Brignoneová (It.) obě -2,20, ...26. Ledecká (ČR) -4,26.

Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 506 b., 2. Curtoniová 374, 3. Goggiaová (obě It.) 332, 4. Shiffrinová 300, 5. Gutová-Behramiová 286, 6. Tipplerová (Rak.) 259, ...23. Ledecká 86.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1106, 2. Vlhová (SR) 1039, 3. Brignoneová a Goggiaová obě 851, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. Suterová (Švýc.) 657, ...17. Ledecká 389, 54. Dubovská (ČR) 108.