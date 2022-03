Ledecká o super-G: Měla jsem si vzít brusle od Jágra. Udělali z toho zimák

Nebyla to pro ni lehká situace. Ester Ledecká s číslem 6 startovala v Lenzerheide do super-G poté, co čtyři závodnice z pěti do cíle vůbec nedojely. „A to jsme si říkali, jak mám skvělé číslo,“ pousmála se česká hvězda. Úvod trati byl ale tak ledový, že jí to ani trochu nesedlo. Útěchou pak bylo alespoň krátké setkání s Rogerem Federerem. „Trošku mě ale mrzelo, že nepřijel do Crans Montany, ale sem,“ připomněla svůj úspěšný minulý víkend.

Jaký pro vás závod na velmi těžké trati byl?

„Nebylo to nic jednoduchého, myslím, že se mi to trochu nepovedlo. Bylo to poprvé, co jsem tuto trať jela. Už jednou jsem tady závodila, ale to bylo osm let zpátky a to byla trať jiná, jiná varianta. Jelo se to víc zleva a bylo to rozhodně jednodušší. Taky to prolili vodou, takže z toho udělali takový zimák a mně to úplně nesedlo. Budu muset pár věcí změnit, abychom mohli s týmem i v těchhle podmínkách konkurovat. Jinak ale mám radost, že jsem se dostala s tímhle výsledkem (26. místo) do finále, že jsem mezi 25 nejlíp hodnocenými závodnicemi i přes to, že jsem některá super-G musela letos vynechat. Budu moct v super-G závodit i v Courchevelu (finále SP od 14. 3.).

Čtyři z pěti lyžařek před vámi závod nedokončily. Jak jste to vnímala?

„My jsme se radovali, že mám šestku, že je to skvělý číslo, že budu mít nějaký report z trati. A ono pak z toho reportu moc nebylo, protože skoro žádná holka nedojela do konce. Snad jenom ta čtyřka, ale to už jsem byla ve startovní boudě a to už se report dává dost těžko. Akorát jsem viděla nahoře na obrazovce holky, které vypadly, nebo upadly, prostě měly problém. A s tím se těžko potom jede. Ale dělala jsem, co jsem mohla.“

V čem bylo hlavní úskalí sobotní trati?

„Nevím, jak pro holky, ale pro mě to byla asi příprava trati, že byla hodně ledovatá, aspoň ten první úsek. Dole už to šlo, ale první úsek byl brutální. Úplně jsem necítila fajn grip, který bych potřebovala, takže budu muset se servisákem na tom ještě zapracovat, abych se cítila příště líp. Samozřejmě se budu muset taky zlepšit já technicky, abych v těchhle podmínkách byla schopná být dost dobrá. Nebo holt budu muset potrénovat na těch bruslích od Jardy Jágra, které jsem dostala, ale ještě jsem na nich nestála. Myslím, že v tom bylo to největší úskalí, že trénink na ledové ploše tam chyběl. Měla jsem si vzít asi brusle.“ (smích)

V neděli je na programu obří slalom. Uvidí vás fanoušci na trati?

„Zatím se rozhoduju, nejsem si úplně jistá, jestli jsem na to připravená. Upřímně, naposledy jsem trénovala obřák někdy o Vánocích, od té doby jsem nestála na obračkách ani jeden den. Takže to je poměrně nepraktické. Ale na druhou stranu bych si to chtěla sjet, když už jsme tady, když už jsme se sem trmáceli. Uvidíme, jak se budu cítit v neděli a jak to zhodnotíme s trenéry, jestli má cenu jet to bez tréninku, nebo to vypustíme a soustředíme se na Courchevel.“

Závodu přihlížel slavný tenista Roger Federer. Měla jste také možnost s ním po dojezdu prohodit pár slov?

„Trošku mě mrzelo, že nepřijel do Crans Montany, ale sem. Ale měla jsem jet rychleji, měla jsem se trošku předvést, když už tam na mě v cíli čekal. (smích) Ale ne, upřímně jsem za ním jen přišla, zeptala se, jestli mu můžu podat ruku a říct mu, že je pro mě velkou inspirací a že mu za to děkuju. A pak jsem si šla po svých, protože tam byl obklopený spoustou dalších lidí. Takže to bylo jenom to, co jsem za sebe chtěla říct, protože ho moc obdivuju a moc si ho vážím jako sportovce a člověka.“